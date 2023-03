Cheech et Chong obtiennent un biopic produit par le duo légendaire

Un nouveau biopic est en préparation basé sur le duo comique emblématique Cheech et Chong. Par THR, Cheech Marin et Tommy Chong font équipe avec Hidden Pictures, Underground et Vive All in the Fifth Entertainment pour développer un long métrage sur leur ascension dans la comédie. Bien sûr, le duo est connu pour sa marque unique d’humour stoner, jouant leurs personnages fumeurs de pot sur scène, sur des albums comiques et dans une série de longs métrages. Cheech et Chong sont également uniques avec leurs propres personnalités, ce qui pourrait rendre le casting un peu difficile lorsqu’il s’agit de trouver un nouveau duo qui peut non seulement recréer ces personnages, mais aussi retrouver la chimie entre les acteurs.

Marin et Chong sont directement impliqués dans le biopic en tant que producteurs exécutifs du projet aux côtés de David Glickman. Todd Lieberman de Hidden Pictures produit avec Trevor Engelson de Underground et Douglas Banker de Five All in the Fifth Entertainment. Le film est écrit par Danya Jimenez et Hannah McMechan, tandis que Kristian Mercado est à bord pour réaliser.

Dans une déclaration sur le film, Marin et Chong ont annoncé : « Nous sommes ravis de montrer au monde comment deux mecs d’horizons complètement différents se sont réunis, ont changé la comédie et ont rendu le cannabis courant ! »

« Travailler avec Cheech et Chong est un de mes rêves d'enfance », déclare le producteur Trevor Engelson. « J'avais l'habitude d'écouter la copie de leurs albums de mon père en grandissant, donc aider à apporter leur incroyable histoire vraie à une nouvelle génération de fans est un véritable honneur. »





Cheech et Chong obtiennent un biopic

Paramount Pictures

Après s’être rencontrés à la fin des années 1960, Cheech Marin et Tommy Chong ont commencé à jouer ensemble des spectacles d’humour. Façonnant leurs personnages de stoner, le couple a commencé à sortir des albums de comédie, dont le succès a conduit à leur premier long métrage, En fuméeen 1978. La comédie à petit budget a été un grand succès au box-office, et cela a été suivi d’une série de films Cheech et Chong, dont Le prochain film de Cheech et Chong, Beaux rêves, Toujours en train de fumeret Sors de ma chambre. Ils finiraient même par s’animer avec Le film d’animation de Cheech & Chong ! en 2013.

Marin et Chong donnent toujours des spectacles ensemble, comme ils l’avaient fait lorsqu’ils ont commencé leur numéro. Nous pourrions également revoir les deux à l’écran dans un autre film de Cheech et Chong un jour. Pendant ce temps, les deux peuvent encore être vus à l’écran dans des projets séparés. Marin peut être vu dans le nouveau film Champions avec Woody Harrelson et Kaitlin Olson, tandis que Chong a repris son rôle de Ce spectacle des années 70 pour la nouvelle série suite de Netflix Ce spectacle des années 90.

On ne sait pas encore quand le biopic sans titre de Cheech et Chong sera publié, ni quand la production commencera.