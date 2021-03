Checkmate pour les théoriciens du complot 5G: une analyse réalisée sur des dizaines d’études dit que c’est sûr

L’utilisation et la prolifération de réseaux nouvelle génération inquiète depuis des années une minorité de la population inquiète pour sa santé, mais la réalité est que selon les études menées jusqu’à présent La 5G est une technologie sûre. Les études à ce sujet abondent depuis un certain temps, mais la dernière confirmation est venue de deux des analyses globales les plus complètes jamais réalisé sur toutes les recherches thématiques réalisées au fil des ans. Les deux œuvres proviennent d’Australie et sont l’œuvre de l’Agence australienne de protection contre les radiations et de sûreté nucléaire en collaboration avec l’Université de Swinburne; la conclusion est claire: aujourd’hui comme hier, la science affirme que les réseaux 5G ne mettent pas en danger la santé des gens.

L’étude des études

Les deux études ont été publiées dans Nature ces jours-ci. Dans le premier, Réseaux mobiles 5G et santé – un état des lieux scientifique de la recherche sur les champs RF de bas niveau au-dessus de 6 GHz, les chercheurs a passé en revue 138 études précédentes menées sur le thème des ondes radioélectriques, dont 107 études expérimentales qui ont exploré ces dernières années les effets biologiques possibles de l’exposition aux ondes radio et 31 études épidémiologiques concernant l’exposition aux ondes utilisées par les technologies radar. Le second travail, Méta-analyse d’études in vitro et in vivo des effets biologiques des ondes millimétriques de bas niveau, s’est concentré sur des études expérimentales pour vérifier si les résultats des études étaient compatibles avec un danger éventuel des ondes radio utilisées par le réseaux 5G.

Aucune preuve de danger

La conclusion était que, à l’intensité et à la puissance employées par les antennes et les appareils électroniques, il n’y a pas de preuve que les ondes électromagnétiques analysées ont des effets négatifs sur la santé des personnes. Dans la littérature, il existe en fait des études sporadiques qui avancent l’hypothèse du danger de la 5G, mais selon les chercheurs, ces études ils n’ont pas été reproduits par des chercheurs indépendants, et ne peut donc pas faire confiance.

