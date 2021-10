‘Checkmate, Lawyers’ – dbrand revient avec des façades PS5 nouvellement conçues

Au cours du week-end, vous avez peut-être entendu parler du différend entre dbrand et Sony concernant les façades de remplacement de la PlayStation 5 de la société. En un mot, dbrand a mis en vente ses « Darkplates » noires, et quelque temps plus tard, l’équipe juridique de Sony lui a envoyé une lettre de cessation et d’abstention, affirmant que le produit portait atteinte aux marques ainsi qu’à un brevet sur la forme des plaques. Alors que les producteurs de plaques se sont conformés à la lettre de Sony, il a maintenant ramené Darkplates avec un nouveau design juridiquement distinct.

Darkplates 2.0 vise à esquiver les allégations de contrefaçon avec une nouvelle forme et un nouveau design. Ces façades se conforment plus étroitement à la partie intérieure de la console, éliminant les coins « colliers » de la PS5. De plus, un évent de chaque côté fournit plus de flux d’air à l’énorme ventilateur de refroidissement de la PS5. Ils sont désormais également disponibles à l’achat en noir, blanc et « gris rétro », inspirés d’une « console rétro qui restera sans nom ».

En publiant à nouveau sur sa page Reddit, dbrand est convaincu que ce nouveau design « ferme la boucle avec succès sur ce différend et neutralise toute future réclamation pour contrefaçon de Sony ». Il poursuit en suggérant que le détenteur de la plate-forme perdra s’il tente de poursuivre en justice ce nouveau design. « La différence cette fois, c’est que nous avons créé un design original pour lequel ils n’ont aucun fondement pour alléguer une contrefaçon », explique dbrand. « S’ils veulent essayer, ils feraient mieux d’être prêts à payer nos frais juridiques. »

Il est assez clair que dbrand a utilisé tout ce drame comme un coup marketing pour ses nouvelles Darkplates, et cela fonctionne; les nouvelles assiettes se vendent comme des petits pains, avec une troisième vague de stock qui n’est expédiée qu’en janvier.