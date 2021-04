Cheats pour GTA 5: Tous les codes pour Grand Theft Auto 5 sur PS3, PS4 et PS5

Les tricheurs et la série « Grand Theft Auto » ont une longue histoire en commun. En raison du vaste monde ouvert librement explorable, les emplacements de GTA San Andreas, grand Theft Auto 4 et GTA 5 comme un grand bac à sable avec des possibilités presque infinies. Si vous voulez vous libérer complètement de toutes les entraves, les tricheurs prennent soin de vous Immortalité, toutes armes et véhicules. Dans ce qui suit, nous vous expliquerons comment utiliser les astuces dans « GTA 5 » sur la PS3, PS4 et PS5 peut entrer et activer. Nous avons également répertorié tous les raccourcis clavier importants dans ce guide.

Comment puis-je utiliser des astuces sur la PS4 / PS5?

Comment activer un code de triche sur la PS3, PS4, PS5: Tout d’abord, l’entrée et l’activation des astuces dans « GTA 5 » est Pas particulièrement complexe sur toutes les plateformes et fonctionne essentiellement comme dans « GTA 4 ». Ouvrez votre smartphone dans le jeu en appuyant sur le D-Pad. Maintenant, vous sélectionnez « Contacts ». Il vous suffit maintenant d’appuyer sur les boutons appropriés de la PlayStation dans un certain ordre.

Alternativement, vous pouvez également utiliser les astuces correspondantes Numéro de téléphone Activer. Notez que cela ne fonctionne pas avec la version PS3 de « GTA 5 ».

Noter: Bien que le joystick gauche puisse également être utilisé pour les boutons de direction, cette option est moins précise et nettement plus sujette aux erreurs. Néanmoins, nous vous recommandons de ne pas faire une pause trop longue entre les touches individuelles lors de la saisie des données, sinon la triche ne pourrait pas être acceptée. Rockstar Games vous donne un peu de temps pour saisir la combinaison respective, c’est pourquoi vous devez faire attention à la bonne combinaison au lieu de vous dépêcher et peut-être d’attraper le mauvais bouton.

Y a-t-il des inconvénients si j’utilise des astuces dans GTA 5?

Tant que vous avez activé une ou plusieurs astuces dans « GTA 5 », vous ne pouvez pas collecter de trophées. Pour cela, vous devez d’abord désactiver toutes les astuces activées sur la PS4 ou la PS5. Veuillez noter qu’il est préférable de créer un nouveau score à l’avance, sinon vous ne pourrez plus gagner de défis ou de succès après avoir entré un tel code. Certaines astuces ne sont pas non plus activées lors d’une mission. Si tel est le cas, vous recevrez un message correspondant en bas à gauche.

Les astuces de GTA 5 peuvent-elles également être utilisées dans GTA Online? Sans surprise, aucune astuce ne peut être activée via votre smartphone dans « GTA Online ». Cependant, il existe d’autres possibilités pour dire adieu aux lois de la nature autrement applicables dans le mode multijoueur de « GTA 5 » et pour se transformer en animal, par exemple. Les soi-disant en sont responsables Plantes Peyotldont chacun peut être collecté sur la carte pendant une durée limitée. Si vous vous connectez à « GTA Online », faites attention au message correspondant dans le coin supérieur gauche de l’écran. Si vous consommez une telle plante, votre personnage entre dans une intoxication médicamenteuse et se transforme en animal ou même en gros pied. Dans cet article, nous vous montrons les 76 localités des plantes.

Noter: Vous ne pouvez vraiment trouver ces plantes dans « GTA Online » que si Rockstar a activé les objets de collection.

Toutes les astuces pour GTA 5 sur PS4 et PS5

Cheats pour le monde du jeu

Mode ralenti (4 niveaux)

PS3 / PS4 / PS5: Triangle, gauche, droite (2), cercle, R2, R1

PS4 / PS5: 1-999-7569-66

Gravité de la Lune

PS3 / PS4 / PS5: gauche, gauche, L1, R1, L1, droite, gauche, L1, gauche

PS4 / PS5: 1-999-356-2837

Véhicules de débardage

PS3 / PS4 / PS5: Triangle, Triangle, R1, Gauche, R1, L1, R2, L1

PS4 / PS5: 1-999-766-9329

Ralenti (3 niveaux)

PS3 / PS4 / PS5: Triangle, gauche, gauche, droite, carré, R2, R1

PS4 / PS5: 1-999-756-966

Changer la météo (9 niveaux)

PS3 / PS4 / PS5: R2, X, X, L1, L2, L2, L2, carré

PS4 / PS5: 1-999-625-348-7246

Cheats pour le personnage

Parachute

PS3 / PS4 / PS5: gauche, droite, L1, L2, R1, R2 (2), gauche (2), droite, L1

PS4 / PS5: 1-999-759-3483

En mode bourré:

PS3 / PS4 / PS5: Triangle, Triangle, Droite, Gauche, Droite, Carré, Cercle, Gauche

PS4 / PS5: 1-999-547-861

Skyfall

PS3 / PS4 / PS5: L1, L2, R1, R2, gauche, droite, gauche, droite, L1, L2, R1, R2, gauche, droite, gauche, droite

PS4 / PS5: 1-999-759-3255

Invulnérabilité pendant 5 minutes

PS3 / PS4 / PS5: Droite, X, Droite, Gauche, Droite, R1, Droite, Gauche, X, Triangle

PS4 / PS5: 1-999-724-4654-5537

Santé et armure maximales

PS3 / PS4 / PS5: Cercle, L1, Triangle, R2, X, Carré, Cercle, Droite, Carré, L1, L1, L1

PS4 / PS5: 1-999-887-853

Super sauts

PS3 / PS4 / PS5: L2, L2, carré, cercle, cercle, L2, carré, carré, gauche, droite, X

PS4 / PS5: 1-999-467-8648

Réduisez le niveau souhaité:

PS3 / PS4 / PS5: R1 (2), cercle, R2, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche

PS4 / PS5: 1-999-5299-3787

Niveau recherché augmenter:

PS3 / PS4 / PS5: R1 (2), cercle, R2, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite

PS4 / PS5: 1-999-3844-8483

Recharge capacité spéciale:

PS3 / PS4 / PS5: X, X, Carré, R1, L1, X, Droite, Gauche, X

PS4 / PS5: 1-999-769-3787

Pour courir plus vite:

PS3 / PS4 / PS5: triangle, gauche, droite (2), L2, L1, cercle

PS4 / PS5: 1-999-228-8463

Nagez plus vite

PS3 / PS4 / PS5: gauche, gauche, L1, droite, droite, R2, gauche, L2, droite

PS4 / PS5: 1-999-4684-4557

Cheats pour les armes

J’ai toutes les armes

PS3 / PS4 / PS5: triangle, R2, gauche, L1, X, droite, triangle, bas, carré, L1, L1, L1

PS4 / PS5: 1-999-866-587

Munitions explosives:

PS3 / PS4 / PS5: Droite, Carré, X, Gauche, R1, R2, Gauche, Droite (2), L1 (3)

PS4 / PS5: 1-999-444-439

Attaques de mêlée explosives:

PS3 / PS4 / PS5: Droite, Gauche, X, Triangle, R1, Cercle (3), L2

PS4 / PS5: 1-999-4684-2637

Mode cible au ralenti (3 niveaux)

PS3 / PS4 / PS5: carré, L2, R1, triangle, gauche, carré, L2, droite, X

PS4 / PS5: 1-999-332-3393

Balles enflammées:

PS3 / PS4 / PS5: L1, R1, X, R1, gauche, R2, R1, gauche, X, droite, L1, L1

PS4 / PS5: 1-999-462-363-4279

Cheats pour les véhicules

Lors de la reproduction des véhicules, notez qu’ils ont besoin d’une zone libre plus grande, sinon ils n’apparaîtront pas. Il est donc préférable de sortir dans la rue et de s’assurer que vous disposez de suffisamment d’espace.

Spawn Rapit GT (Voiture de sport)

PS3 / PS4 / PS5: R2, L1, cercle, droite, L1, R1, droite, gauche, cercle, R2

PS4 / PS5: 1-999-727-4348

caddie (Voiturette de golf)

PS3 / PS4 / PS5: cercle, L1, gauche, R1, L2, X, R1, L1, cercle, X

PS4 / PS5: 1-999-4653-461

Pfister Comet (voiture de sport)

PS3 / PS4 / PS5: R1, cercle, R2, droite, L1, L2, X (2), carré, R1

PS4 / PS5: 1-999-266-38

limousine

PS3 / PS4 / PS5: R2, droite, L2, gauche (2), R1, L1, cercle, droite

PS4 / PS5: 1-999-846-39663

Shitzu PCJ (moto)

PS3 / PS4 / PS5: R1, droite, gauche, droite, R2, gauche, droite, carré, droite, L2, L1 (2)

PS4 / PS5: 1-999-762-538

Maibatsu Sanchez (moto cross)

PS3 / PS4 / PS5: Cercle, X, L1, Cercle (2), L1, Cercle, R1, R2, L2, L1 (2)

PS3 / PS4 / PS5: 1-999-633-7623

Trashmaster (camion poubelle)

PS3 / PS4 / PS5: cercle, R1, cercle, R1, gauche (2), R1, L1, cercle, droite

PS4 / PS5: 1-999-872-433

Vélo BMX

PS3 / PS4 / PS5: gauche, gauche, droite, droite, gauche, droite, carré, cercle, triangle, R1, R2

PS4 / PS5: 1-999-226-348

Astuces pour les avions et les hélicoptères

Hélicoptère Buzzard (Hélicoptère d’attaque)

PS3 / PS4 / PS5: cercle (2), L1, cercle (3), L1, L2, R1, triangle, cercle, triangle

PS4 / PS5: 1-999-289-9633

Mallard (avion acrobatique)

PS3 / PS4 / PS5: Cercle, Droite, L1, L2, Gauche, R1, L1 (2), Gauche (2), X, Triangle

PS4 / PS5: 1-999-2276-78676

Duster (Autobus à impériale)

PS3 / PS4 / PS5: Droite, Gauche, R1 (3), Gauche, Triangle (2), X, Cercle, L1 (2)

PS4 / PS5: 1-999-3597-7729

Appeler Dodo (hydravion)

PS3 / PS4 / PS5: –

PS4 / PS5: 1-999-398-4628

Astuces pour les navires et les bateaux

Kraken (sous-marin)

PS3 / PS4 / PS5: –

PS4 / PS5: 1-999-282-2537

Comment obtenir de l’argent infini dans GTA 5?

Beaucoup peut être fait dans GTA 5 avec des dollars virtuels de GTA. Il n’est donc pas étonnant que les joueurs aiment souhaiter une somme d’argent infinie. Ce qui reste juste un souhait en réalité n’est plus possible dans la dernière ramification de la série « GTA ». Rockstar Games n’a tout simplement pas intégré de code de triche supplémentaire pour la richesse ultime pour la PS4 et la PS5. Mais comme il existe d’innombrables possibilités dans « GTA 5 » ainsi que dans « GTA Online » pour gagner des dollars GTA rapidement, vous pouvez également devenir multimillionnaire par d’autres moyens.