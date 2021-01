« Cheap high-end »: le charme de la gamme qui ne cesse de gagner en popularité

Traditionnellement, nous avons toujours classé les smartphones dans trois tiroirs: bas, moyen et haut de gamme. Mais, À l’heure actuelle, cette classification est légèrement obsolète en raison de l’arrivée définitive d’une nouvelle gamme intermédiaire difficile à rejeter: la haut de gamme de 500 euros, cela nous a procuré tant de joies ces dernières années.

Et c’est ça, on voit des mobiles qui rentrent dans cette catégorie depuis de nombreuses années maintenant, et maintenant, malgré l’abandon de OnePlus et Xiaomi dans cette catégorie avec la hausse du prix de leurs produits phares, Il semble que nous n’allons pas être orphelins de mobiles haut de gamme pour 500 euros, puisque d’autres entreprises parient sur ce format, même Apple le fait!

Le haut de gamme à 500 euros ne va nulle part

Comme nous vous l’avons dit, OnePlus et Xiaomi ont changé leur stratégie pour cesser de se concurrencer pour des prix bas, et rivaliser face à face avec le reste des terminaux haut de gamme, avec un prix similaire et des spécifications similaires. Autrement dit, ils s’engagent à lancer des mobiles plus complets qu’auparavant, mais aussi plus chers. Mais, heureusement, le haut de gamme de 500 euros regorge toujours d’appareils.

Et est-ce que les 500 euros sont ce point médian entre un terminal haut de gamme en conditions et un milieu de gamme. Et c’est un prix pour lequel nous pouvons obtenir un appareil qui n’est peut-être pas aussi haut de gamme que certains haut de gamme, mais qui partage un processeur et certaines fonctionnalités avec eux. Et, pour certains, C’est assez afin de profiter d’une bonne expérience avec votre terminal.

Quant au reste des spécifications de ces terminaux, il ne faut pas avoir peur, car ils suffiront à presque tout le monde, Et c’est quelque chose qui vous permettra de valoriser les économies que vous réalisez lors de l’achat de l’un de ces appareils. Personnellement, il y a quelques années, j’ai opté pour le Xiaomi Mi MIX 2S, et c’est l’une des meilleures décisions que j’ai prises, car j’ai pu profiter d’une très bonne expérience pour la moitié de ce que coûte un terminal haut de gamme.

De mon point de vue, si vous n’avez pas besoin d’un haut de gamme, ou si vous n’en voyez pas un assez attractif pour dépenser environ 900 euros pour cela, l’un de ces 500 euros de mobile est la solution, puisque vous permet d’économiser de l’argent sans sacrifier les performances et certaines fonctionnalités. Il y a une distance entre les deux terminaux, oui, mais après tout, les économies peuvent en valoir la peine. Et si le haut de gamme actuel ne vous attire pas, c’est une bonne option pour ne pas dépenser autant d’argent sur quelque chose qui ne vous convainc pas.

Quels bons mobiles puis-je acheter pour 500 euros?

En ce moment, ce haut de gamme de 500 euros est assez nourri, et nous avons sur le marché des appareils tels que l’iPhone SE 2020, le Redmi K30 Pro, le Poco F2 Pro, ou le realme X50 Pro qui représentent très bien cette gamme de terminaux.

Et, à l’exception de l’iPhone – désolé, Apple, mais c’est comme ça – les autres appareils ont un design qui nous convient parfaitement dans la gamme haut de gamme, un processeur haut de gamme tel que le Qualcomm Snapdragon 865 ou l’Apple A13 et d’autres fonctionnalités – à l’exception de l’iPhone – comme des écrans AMOLED, des batteries de plus de 4700 mAh ou des caméras quadruples, que nous pensons très réussies.

Nous vous avons déjà dit les vertus de ces appareils qui, de mon point de vue, ne sont pas rares. ET constituent une gamme assez attractive, puisque sa comparaison directe se fait avec des terminaux qui coûtent deux fois plus cher, Et ceux-ci ont des améliorations que tous les utilisateurs apprécient.

