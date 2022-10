Chaussures rouges, l’indolence comme symptôme de défaite sociale

FICM 2022

Il a été créé Des chaussures rouges, film de Carlos Eichelmann Kaiser, au Festival international du film de Morelia. Nous vous donnons notre avis.

Chaussures rouges, film de Carlos Eichelmann Kaiser (Photo : IMDB)

Tacho (un surprenant Eustacio Ascacio) fait ce que ferait n’importe quel campagnard face à une nouvelle fatidique rapportée sur papier : la brûler. A quoi sert une feuille pleine de lettres quand ce qui est vraiment important ne reviendra plus dans votre vie ? Un bref ne ramènera pas votre fille. Il laisse le feu consumer l’avis qu’il doit récupérer le corps dans une ville éloignée de sa ville, Mexico.

Il ignore complètement que dans la capitale mexicaine, les papiers sont tout au-dessus de toute douleur. Il n’a aucune idée que c’est l’entité qui n’a qu’à construire le monument à la procédure. L’indolence est l’une des caractéristiques de la bureaucratie, et il faudra y faire face dans un environnement bureaucratique urbain qui n’a pas non plus d’empathie pour les personnes âgées ou les paysans. Et le feu ne le sait pas non plus.

« Il ne m’a pas présenté ses condoléances. Il ne m’a donné que des fromages », Tacho s’exprime d’une voix sèche, résigné à l’apathie de l’autre. Il raconte à une connaissance que l’éleveur millionnaire de la ville n’a pas voulu lui prêter d’argent pour aller chercher le corps de sa fille et par pitié lui a donné le produit laitier. Ce geste misérable et indifférent envers sa personne, non sans d’abord une tentative de ganglandisme par ce moyen homme, est un acte préparatoire à l’épreuve à affronter. Un enfer de plus qui l’emprisonne à l’intérieur.

Dans ce voyage à travers le cours sordide, ennuyeux et décadent de la paperasserie, Tacho rencontre Damiana (Natalia Solián), une jeune prostituée qui ressent de la compassion pour sa situation et est prête à l’aider. Mais pourquoi le fait-il ? Trouve-t-elle peut-être dans cette vieille paysanne le respect que les autres hommes ne lui accordent pas et qui lui fait sentir un moment qu’elle en est digne ? Quelle que soit sa motivation, elle dépouille ce qui n’intéresse pas ses clients : l’humanité.

La complicité entre Tacho et Damiana lors du processus inhumain et insensible qu’ils doivent endurer pour réclamer le corps les amène à avoir un dialogue déchirant, mais si honnête et brutal qu’il nous amène à comprendre avec une profonde tristesse que la douleur est un langage en quête d’empathie pour se soutenir au milieu de trois fronts dominés par l’indolence : l’État, le crime et un secteur de la société. L’interprétation de Natalia Solián lors de la narration de son histoire est impressionnante.

Cette même relation, combinée à la cause qui fait endurer à Tacho l’indésirable dû à la bureaucratie, ouvre la porte à une réflexion sur les pères mexicains victimes de la tragédie nationale (féminicides, disparitions). C’est un complément aux récits qui recréent les récits de la réalité violente et de ses ravages chez ceux qui restent morts dans la vie.

Le pèlerinage de Tacho (réitérant la transmission émotionnelle naturelle qu’offre Eustacio Ascacio) nous nous sentons proches, convulsifs, émouvants et irritants en raison d’un autre facteur à considérer, la photographie de Serguei Saldivar Tanaka. Avec sa caméra, il ne crée pas des plans, mais plutôt des ambiances qui, du rural à l’urbain, nous font participer à cet accompagnement. Probablement la manière directe de nous rappeler qu’il n’est pas nécessaire de vivre la douleur à cru pour la ressentir, pour ne pas la regarder en dehors de nous.

