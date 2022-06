Chau Aquaman et DC ? : Marvel serait à la recherche de Jason Momoa

in

Jason Momoa est l’une des grandes stars de DC au point qu’il a retenu l’attention de Marvel. L’acteur va-t-il au concours ? Connaître tous les détails.

©IMDBJason Momoa dans Aquaman

Il ne fait aucun doute que les deux plus grandes franchises de super-héros au monde sont celles de CC Oui merveille. Les deux sont basés sur des bandes dessinées et réussissent souvent à amener ces histoires au cinéma. Mais en même temps, leurs acteurs aussi, c’est pourquoi ces entreprises sont toujours à la recherche de grands talents. Et maintenant, celui qui prend les yeux des deux sociétés est Jason Momoa.

Jason Momoaqui a acquis une renommée mondiale enjeu des trônes donner vie à Khal Drogoj’arrive à CC en 2018 pour jouer Arthur Curry, mieux connu sous le nom de Aquaman. Son film a été l’un des plus réussis de la franchise puisque l’année de sa sortie il a récolté de gros bénéfices. A tel point que le studio n’a pas hésité à le renouveler et lancera l’année prochaine sa suite.

Cependant, la réalité est qu’actuellement CC est au milieu de l’instabilité de la production en raison de changements chez Warner Bros, donc l’avenir de Jason Momoa Je serais en danger. Pour cela, Il semble que Marvel serait déjà à la recherche de l’acteur pour l’ajouter à son casting. Comme signalé Robot monstre géantle média spécialisé dans les super-héros, la société de Kévin Feig J’aurais déjà des projets disponibles pour l’acteur.

En effet, selon ledit média, les pourparlers avec Momoa seraient déjà en cours afin de sécuriser son avenir. Apparemment, le premier film auquel l’acteur participerait serait dans le nouveau de Les 4 Fantastiques, qui est en cours d’élaboration. Apparemment, l’intention merveille c’est que pour ce film l’acteur est la voix de La Mole. Et, avec cela, une fois de plus, il est évident que le MCU est en pleine expansion et est constamment à la recherche de nouveaux visages pour ses longs métrages.

Bien sûr, il convient de noter qu’il ne s’agit que de spéculations et qu’il n’y a toujours rien de confirmé à ce sujet. Ceci est dû au fait, On ne sait toujours pas s’il y aura un troisième film Aquaman que Jason pourra suivre à DC. Bien qu’il y a quelques semaines, il est apparu que l’idée générale de l’étude est que Superman est le protagoniste de la franchise. Alors, avec ces diverses rumeurs, tout peut arriver.

