Chau After : le nouveau film de Hero Fiennes-Tiffin avec une actrice de The Walking Dead

L’acteur qui a joué Hardin Scott dans les films d’Anna Todd est prêt à faire ses débuts avec un autre phénomène adolescent. Regardez la bande-annonce et découvrez la date de sortie de First Love.

©IMDBHero Fiennes Tiffin a un nouveau projet après After.

Les films romantiques pour adolescents ont été révolutionnés avec la sortie de malgré dele film basé sur les romans d’Anna Todd qui a commencé comme un ‘fan-fiction’ inspiré des One Direction. De cette manière, Héros Fiennes Tiffin -neveu du célèbre Ralph Fiennes- est devenu célèbre en tant que nouveau jeune idole. En ce sens, il a été convoqué pour jouer dans un film qui promet de détrôner la saga et qui aura comme actrice principale une figure de Les morts qui marchent.

Après trois livraisons disponibles en Première vidéo, malgré de est sur le point de toucher à sa fin. sera le prochain 25 août quand l’histoire dirigée par Hero Fiennes Tiffin et Joséphine Langford fin définitivement. L’acteur britannique ne perd pas de temps et a déjà un nouveau projet en tête : First Love. Avec parc de sydneyla jeune interprète qui a donné vie à Cyndie dans la série zombie, est prête pour ce film qui a déjà sorti sa première bande-annonce et se prépare pour la grande première.

Le drame romantique tournera autour Jim et Anne, deux lycéens vivent les hauts et les bas de leur premier amour, tout en essayant de comprendre à quoi ressemblera leur départ pour l’université. Comme le montre l’aperçu officiel, le protagoniste est sélectionné dans une institution new-yorkaise et la distance pourrait compliquer leur relation. Ce n’est pas tout! Les parents de Jim traversent une crise financière majeure et vont devoir se battre pour rester ensemble dans ce contexte difficile.

Sous la direction de AJ Edwardsles parents de Hero Fiennes Tiffin dans la fiction seront Diane Kruger et Jeffrey Donovan. Tant sa bande-annonce que les premières images montrent qu’il s’agit d’une proposition très similaire à celle des films basés sur les livres d’Anna Todd. Cette fois, il n’y a pas de romances toxiques ou de personnages inspirés de Harry Styles. Cependant, le ton du film cherche à reprendre le phénomène d’After et, nul doute qu’il remplira son objectif.

Quand cela va arriver Premier amour aux théâtres ? La première est prévue pour le prochain 17 juin dans les salles aux États-Unis. La date de sortie au Royaume-Uni ou dans des pays comme l’Espagne et l’Amérique latine n’a pas encore été confirmée, il devrait donc arriver directement sur des plateformes de streaming telles que Prime Video, comme cela s’est produit avec la deuxième partie de la saga. malgré de. Si vous vous considérez comme un amoureux des romances pour adolescents, regardez ce film !

