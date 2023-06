ChatGPT a écrit un épisode de la saison 6 de Black Mirror et voici le résultat

Maybelline New York Maybelline The Rocket Volum'Express Mascara Very Black Waterproof 9,6ml

Maybelline The Rocket Volum'Express Mascara Very Black Waterproof 9,6ml est doté d'une brosse ultra-volumatrice composée de picots ultra-flexibles pour apporter un max de volume à vos cils ! Sa formule gel ultra-glissante offre une application facile, uniforme et ultra-net sans paquet. Résultat : 8 fois plus de volume pour un regard sublime ! Son + : il est waterproof, idéal pour l'été !