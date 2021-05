Châtaigne colossale de crypto-monnaie: Bitcoin, Ethereum et Dogecoin chutent alors que la Chine (re) confirme l’interdiction de la crypto

Pour le moment, il y a une chute des crypto-monnaies. Les valeurs d’actifs telles que Bitcoin, Ethereum ou Dogecoin chutent à des taux stupéfiants, et ils se moquent presque des chutes déjà importantes survenues ces derniers jours.

L’ensemble de ce marché connaît des baisses absolument spectaculaires – le bitcoin a chuté de plus de 21% au cours des dernières 24 heures, mais le pire est pris par Ethereum (baisse de 31%), Dogecoin (42%) ou Shiba (48%). Parmi les raisons apparentes, il y a une annonce du gouvernement chinois qui a reconfirmé qu’il interdisait aux banques d’exploiter des crypto-monnaies. Cette décision n’est pas en fait à partir de maintenant, et est en fait une reconfirmation de l’annonce de 2013 qui a été confirmée plus tard en 2017.

Certaines crypto-monnaies perdent près de la moitié de leur valeur

Les Memecoins comme Dogecoin ou Shiba subissent des coups particulièrement violents, et en seulement 24 heures, ils ont perdu près de la moitié de la valeur qu’ils avaient, mais en réalité, ces baisses spectaculaires affectent l’ensemble du marché de la crypto-monnaie.

BitCoin, qui atteignait il y a un mois à peine 65000 dollars, a vu sa valeur réduite de moitié, ce qui joue actuellement avec la barrière des 33000 dollars. Ethereum, pour beaucoup encore plus prometteur que le bitcoin lui-même, Il a dépassé 4300 € il y a à peine une semaine, mais se négocie maintenant à 2222 € et par conséquent, il a également perdu la moitié de sa valeur dans un laps de temps encore plus court.

Ce claquement étonnant affecte l’ensemble du marché de la crypto-monnaie, ce qui accumuler les pertes bestiales (En une semaine, Shiba a perdu 70% de sa valeur par exemple), ce qui contraste avec cette situation de bonanza apparente qui s’était produite pendant les premiers mois de l’année.

Cette fois, il n’y a pas de tweets d’Elon Musk derrière cette nouvelle chute, et certains analystes suggèrent que la responsabilité de cet effondrement incombe à diverses associations bancaires chinoises, qui ont réitéré leurs positions et continueront d’interdire les services de crypto-monnaie.

Ici, vous pouvez voir la valeur en chute libre de l’ETH, qui représentait la moitié de sa valeur il y a une semaine. Source: CoinMarketCap.

La National Internet Finance Association of China, la China Banking Association et la Payment and Clearing Association of China ont annoncé mardi que a reconfirmé les interdictions initialement mises en œuvre en 2013 et confirmées en 2017. Selon cette décision, il était interdit aux institutions financières du pays de fournir des services liés aux visas cryptographiques, et les ICO étaient également considérées comme illégales.

Bien que certains semblent avoir pris cette interdiction comme une nouveauté, la vérité est que la Chine a simplement réaffirmé la position qu’elle avait déjà prise à ces deux occasions et qui a également provoqué un crash notable de crypto-monnaie en 2017. La Banque populaire de Chine a également été très dure à cet égard et a annoncé en 2019 qu’elle poursuivrait ses opérations de trading de crypto-monnaie.

Ces décisions contrastent avec une réalité claire: La Chine est de loin le pays où le plus de crypto-monnaies sont exploitées, et selon Statista sa part de marché est ici de 65%: les États-Unis (7,24%) et la Russie (6,9%) la suivent très loin, ce qui reflète une dichotomie singulière.