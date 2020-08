Chasse au requin le plus insaisissable de Sea of ​​Thieves, et bien plus encore grâce à Speedrun

Les secrets sont rares dans les jeux vidéo modernes. Et je ne veux pas dire des œufs de Pâques que quiconque avec un Internet fonctionnel peut trouver des heures après la sortie d’un jeu – je veux dire des secrets réels et honnêtes pour Dieu.

Il n’est donc pas surprenant que l’équipage du Speedrun ait dû retourner en 1997 pour en trouver un. Dans les années où les babillards électroniques et les fils de discussion régnaient en maître, quelque chose d’aussi inoffensif qu’une île brumeuse à 64 bits pouvait conduire les joueurs dans une frénésie. Tel était le cas au niveau Dam dans le classique FPS Goldeneye 007. À travers la lentille d’un fusil de sniper, les joueurs pouvaient voir un petit paquet de bâtiments à travers un grand réservoir. Était-ce une zone bonus? Une allusion au film? Le point final d’un passage secret caché plus tôt dans le niveau?

Avec l’aide de GameSharks et de tricheurs noclip, les joueurs ont finalement découvert ce que beaucoup avaient craint: ce n’était rien. Juste un atout de production restant que l’équipe de Rare n’a jamais réussi à terminer. Mais à ce moment-là, cela n’avait presque pas d’importance. Le mythe de l’île avait déjà pris racine.

Cela sert de passerelle vers l’idée que nous avons explorée dans les épisodes de Speedrun de cette semaine: comment les joueurs, tout autant que les développeurs, créent les histoires dans les jeux auxquels nous jouons.

Cela nous a conduit à une légende plus récente: le fantôme enveloppé Mer des voleurs . Le requin massif et brillant est l’une des réalisations les plus insaisissables du jeu de pirates en monde ouvert. Notre correspondante de la côte ouest, Mari Takahashi, a rejoint le streamer BBXH pour enquêter sur la légende entourant le Ghost, et les résultats n’ont pas été décevants: même avec une base de joueurs aussi dédiée, personne ne sait réellement ce qui engendre le requin, ou où il apparaîtra à tout moment. À bien des égards, les légendes entourant le fantôme enveloppé sont plus excitantes que le fantôme actuel. Je me souviens de la scène de La vie aquatique avec Steve Zissou, lorsque Bill Murray et son équipage se retrouvent face à face avec le légendaire Jaguar Shark qu’ils chassent depuis si longtemps. Ça vient, ça persiste, puis c’est reparti.

Enfin, nous avons exploré l’histoire bizarre de Warframede personnage le plus tristement célèbre, Clem. Bien qu’il ait commencé comme une création communautaire – une blague à l’intérieur, vraiment, dans les premiers jours de Warframe communauté désormais massive – il a finalement fait son chemin dans le jeu. Nous avons parlé à Alex Mcguire, l’artiste tumblr qui a créé le premier personnage dans sa série de bandes dessinées «The Chronicles of Clem», et à Rebecca Ford, l’une des développeurs chargées de l’ajouter à Warframe proprement dit. C’est une histoire rassurante sur la relation entre un studio et ses joueurs, à une époque où les «jeux vivants» sont un centime à la douzaine.

Donc, oui – juridiquement parlant, les studios et les éditeurs sont propriétaires des jeux qu’ils créent. Mais dans un sens plus large, ce sont souvent les acteurs qui faire un Jeu. Ils lui prêtent leur propre imagination, leurs propres conspirations et leurs principaux canons et politiques. Ils recherchent dans tous les coins et recoins quelque chose à découvrir, pour découvrir qu’il n’y a plus rien à trouver. Et à ce moment-là, ils font la seule chose qu’ils savent faire: ils créent quelque chose qui leur est propre.

La semaine prochaine sur Speedrun, nous invitons les comédiens Reggie Watts, Adam Conover et Mike Drucker à explorer le potentiel inexploité de la comédie dans les jeux vidéo. Nous nous sommes bien amusés à faire ces épisodes, et comme toujours, ils sont encore parmi mes préférés. À plus.