Chasse à l’homme terrifiante et véritable thriller criminel : le traqueur nocturne commence ce soir

Une série de véritables crimes terrifiants suite à l’enquête sur l’un des prédateurs sexuels les plus dangereux du Royaume-Uni commence ce soir.

Chasse à l’homme : le traqueur nocturne se concentre sur les crimes horribles perpétrés par Delroy Grant dont la frénésie de 17 ans a laissé des milliers de personnes âgées à Londres, Kent et Surrey vivre dans la peur entre 1992 et 2009.

On pense que Grant a attaqué jusqu’à 600 personnes, dont l’âge variait de 68 à 93 ans.

En 2011, à l’âge de 53 ans, Grant a été reconnu coupable de 29 infractions, dont le cambriolage, le viol et l’agression sexuelle.

Il a été condamné à quatre peines d’emprisonnement à perpétuité et à au moins 27 ans derrière les barreaux.

Mettant en vedette Martin Clunes dans le rôle de l’inspecteur en chef Sutton, il s’agit d’une suite de la série 2019, qui racontait l’histoire réelle de la façon dont le meurtre d’Amelie Delagrange à Twickenham Green en 2004 a finalement été lié au meurtre de Marsha McDonnell en 2003 et à l’enlèvement. et le meurtre de Milly Dowler en 2002.

Il a déclaré: « Lorsque vous lisez récit de victime après récit de victime et, à un certain moment, vous n’avez qu’à le mettre de côté parce que la chose terrible est que tant de vies de ces victimes âgées se sont terminées dans les circonstances les plus horribles.