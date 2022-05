Chasse à l’homme en cours pour un suspect de meurtre et un agent pénitentiaire après leur disparition

Les autorités fédérales se sont jointes à une chasse à l’homme pour un suspect de meurtre qualifié en Alabama au milieu de questions quant à savoir si un agent correctionnel aurait pu l’aider à s’échapper.

Casey White, un suspect de 6 pieds 9 pouces et 260 livres, était à la prison du comté de Lauderdale en attendant son procès pour deux chefs de meurtre qualifié lorsqu’il a disparu le 29 avril après que le directeur adjoint des services correctionnels a déclaré qu’elle le transportait de la prison.

Vicky White, 56 ans, sans lien avec le suspect, a déclaré aux autorités qu’elle emmenait Casey White de prison à un palais de justice pour une évaluation de santé mentale prévue, mais l’évaluation n’a jamais été prévue, selon les enquêteurs. Elle a également déclaré qu’elle prévoyait de se rendre à un rendez-vous médical après l’avoir déposé, ce qui n’était pas vrai, selon les enquêteurs.

Personne n’a eu de nouvelles de Vicky White depuis le 29 avril et son téléphone est allé directement sur la messagerie vocale, a indiqué la police.

« C’est juste, vous savez, il n’y a vraiment aucun moyen, à part qu’elle ait aidé », a déclaré le shérif du comté de Lauderdale, Rick Singleton, lundi AUJOURD’HUI.

L’implication possible de Vicky White dans l’évasion de Casey White est particulièrement étonnante car elle avait été nommée Employée de l’année à quatre reprises et avait un dossier « sans tache », selon Singleton.

Cependant, Singleton a déclaré qu’elle avait enfreint la politique parce que deux adjoints assermentés étaient censés être avec Casey White pendant son transport.

Vicky White est une veuve sans enfant qui travaille au service correctionnel depuis 17 ans. Singleton a déclaré que la veille de sa disparition, elle avait soumis ses papiers de retraite. Les enquêteurs ont ensuite retrouvé sa voiture de patrouille abandonnée dans un centre commercial.

« Tout indique qu’elle a aidé son évasion », a déclaré Singleton. « La question à laquelle nous essayons de répondre et à laquelle nous ne pourrons peut-être pas répondre tant que nous ne l’aurons pas récupérée en toute sécurité, est-ce qu’elle l’a fait volontairement ou est-ce que quelqu’un de l’extérieur l’a menacée? »

Casey White purgeait une peine pour une invasion de domicile et un détournement de voiture en 2015. En 2020, il a été inculpé de deux chefs de meurtre qualifié après avoir avoué avoir poignardé Connie Ridgeway, 58 ans, en 2015. Il a ensuite plaidé non coupable et a tenté de s’échapper de la même prison qu’il avait quittée la semaine dernière.

Le US Marshals Service offre jusqu’à 10 000 € pour toute information menant à la capture de Casey White. Les autorités pensent qu’il pourrait désormais être armé de l’arme de poing 9 mm de Vicky White et ont averti les gens de ne pas essayer de l’appréhender.