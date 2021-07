Charlotte Drury, de l’équipe américaine, revient sur son parcours olympique après un récent diagnostic de diabète

La gymnaste de trampoline Charlotte Drury raconte comment elle a persévéré après avoir reçu un diagnostic de diabète de type 1 un mois avant le premier essai olympique.

Drury, qui sera membre de l’équipe des États-Unis aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020, a déclaré qu’elle sentait que quelque chose n’allait pas, mais a écarté ses inquiétudes comme la dépression et le stress liés à l’entraînement et à l’école pendant une pandémie.

Ce n’est qu’à son arrivée au camp de l’équipe nationale de gymnastique féminine en mars qu’elle a réalisé qu’elle ne pouvait plus ignorer ce qu’elle ressentait.

« J’ai passé l’année dernière à me casser le cul et à subir les entraînements les plus durs de ma vie pour me présenter au camp de l’équipe nationale en mars et regarder les autres filles me sauter à des kilomètres », a écrit Drury sur Instagram.

Sur le chemin du retour du camp, elle a décidé de prendre rendez-vous chez le médecin et de faire des analyses de sang. Quelques heures plus tard, elle a reçu un appel téléphonique du médecin lui disant qu’elle souffrait de diabète de type 1 et qu’il était « urgent que je vienne immédiatement ».

Drury, 25 ans, a déclaré que sa réaction était: « … je suis désolé quoi. »

« Je n’ai pas commencé à m’entraîner pendant une semaine. Je n’ai même pas envisagé de continuer avec la gym. C’était insurmontable et terrifiant et il n’y avait aucun moyen pour moi de comprendre comment gérer un diagnostic qui change la vie et me mettre en forme olympique en temps pour le premier procès en 3 semaines », a-t-elle écrit.

Elle a attribué à Logan Dooley, trois fois olympien et entraîneur, de l’avoir convaincue de faire avancer son diagnostic et d’assister aux essais olympiques.

La sauteuse de trampoline Charlotte Drury lors du sommet des médias Team USA 2016 le 9 mars 2016 à Beverly Hills, en Californie. Sean M. Haffey / Getty Images

« Avec son aide et tant d’autres, j’ai commencé à comprendre comment le gérer et j’ai décidé de donner tout ce que j’avais au sport dans le peu de temps qu’il me restait », a-t-elle écrit.

Drury ajuste maintenant sa nouvelle normalité, qui, selon elle, inclut d’être « quelqu’un qui porte un sac à dos rempli de boîtes de jus partout où je vais », qui inclura désormais Tokyo.

« Les mots ne peuvent décrire à quel point cette année a été difficile… mais malgré toute l’adversité, je suis très fière de ne pas avoir abandonné. J’ai découvert que je suis plus dure que je ne le pense », a-t-elle écrit.

Parallèlement à la publication sincère, Drury a partagé une photo d’elle lors des essais montrant le glucomètre qu’elle porte maintenant sur son bras.

« Alors quoi qu’il en soit, ce #T1D (et son fidèle #dexcom) amène ses fesses au Japon et ensuite à Dieu sait où ensuite parce qu’il y a tout un monde à voir !! » elle a écrit. « Et ça arrive, mais nous ne devons pas laisser les choses difficiles nous arrêter… parfois nous devons simplement leur permettre de nous guider (agressivement) dans de nouvelles directions. »

Il y a deux semaines, elle a également jailli de la bonne nouvelle qu’elle ferait partie de l’équipe des États-Unis cette année, qualifiant cela de « rêve devenu réalité ».

« Cela a été une année incroyable (5 ans ?) avec tant de difficultés et je suis honorée d’avoir été nommée dans l’équipe olympique en tant que remplaçante du trampoline féminin », a-t-elle écrit.

Toujours officiellement appelés Jeux olympiques de Tokyo 2020, les Jeux olympiques d’été se déroulent du 23 juillet au 8 août 2021. NBC diffuse sa toute première émission en direct d’une cérémonie d’ouverture le vendredi 23 juillet de 6 h 55 à 11 h. suis HAE.