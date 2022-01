Charlotte Crosby se souvient du moment où elle a été «presque arrêtée» à l’aéroport de Dubaï avec un jouet sexuel dans ses bagages

Elle a dit au Daily Star qu’elle n’avait pas intentionnellement emballé le jouet et qu’elle s’était simplement précipitée pour faire son sac et se rendre à l’aéroport.

La star de télé-réalité a expliqué: « Je viens de récupérer un de mes sacs de voyage que j’avais emmenés à Londres avec moi et j’y ai fourré quelques affaires et j’ai sauté dans la voiture et je me suis rendu à l’aéroport.

« Je n’avais pas réalisé qu’il y avait un petit jouet sexuel au fond du sac, puis quand nous avons atterri et passé nos sacs à la sécurité, ils nous ont tirés d’un côté et nous ont dit » avez-vous un jouet sexuel dans le sac ? ‘

« Ils étaient comme » tu as « – alors, j’ai regardé dans le sac et je l’ai vu et je me suis dit » oh mon dieu, oh mon dieu « .