Charlize Theron s’ouvre sur les camées de The Boys & Doctor Strange 2

Quelqu’un qui a surpris les fans à plusieurs reprises avec des camées spéciaux ces derniers temps a été Charlize Theron. Sur grand écran, Theron a eu un rôle inattendu mais notable lorsqu’elle est apparue dans le film à succès Doctor Strange dans le multivers de la folie, l’un des films les plus rentables de ces dernières années. Les fans parlaient encore du camée lorsque Theron est apparu peu après de manière inattendue dans la première de la saison 3 de Les garçonsfaisant un autre moment très mémorable.

Selon The Hollywood Reporter, Theron a participé à une session de questions-réponses à Universal Studios où elle organisait la deuxième fête de quartier annuelle au profit du Charlize Theron Africa Outreach Project. Compte tenu de son passage récent dans le monde des super-héros, l’actrice a été interrogée sur ses récents camées. Avec Les garçons, Theron admet qu’elle a été trop occupée pour regarder son épisode pour l’instant, mais dit qu’elle est une grande fan de la série et qu’elle était heureuse de s’impliquer. Comme l’a expliqué Theron, c’était son amitié avec Seth Rogen, qui produit exécutif Les garçonsqui a conduit à son camée.

« Non, ne gâche pas ça, je ne l’ai pas vu. Je l’ai vu dans la presse mais, non, je ne l’ai pas vu moi-même parce que je travaille en ce moment. Mais j’adore le spectacle. J’aime Seth Rogen et j’aime toute l’équipe de Point Grey. Nous avons évidemment fait Tir long ensemble et tous sont devenus des amis rapides. Tu sais, on fait attention les uns aux autres mais finalement, s’il m’appelait et que c’était une émission de merde, je ne le ferais pas. Mais il ne fait pas de choses merdiques. C’était vraiment amusant d’aller faire ça.

Theron dit également que ce n’était rien de plus qu’un « moment étrange » que les camées soient arrivés si étroitement ensemble, car les choses n’étaient pas planifiées de cette façon. Elle a vu Docteur étrange 2 et a noté à quel point cela ne la dérangeait pas de faire des camées car ils sont rapides à tourner et cela lui laisse plus de temps à la maison.

« Quand Kévin [Feige] m’a demandé de rejoindre le Docteur étrange monde, je ne savais même pas quand j’allais tourner ça à l’époque. La [roles] étaient si éloignés que j’en ai presque oublié… J’ai des enfants à élever. Mais en toute transparence, je l’ai partagé avec eux et ils étaient tellement contents que les gens s’intéressent à ce monde, que ce soit satirique ou non satirique. Je ne sais pas pourquoi ces deux super-héros ne peuvent pas vivre dans le même monde.

Charlize Theron reviendra dans The Old Guard 2

Skydance Médias

Actuellement, Charlize Theron travaille sur la prochaine suite La vieille garde 2. Le tournage de la suite a obligé Theron à cultiver un mulet pour son rôle comme une façon de paraître différente de celle qu’elle apparaissait dans le premier film. Netflix a sorti le film original en 2020 et Theron dit que le mulet est un moyen de montrer que plus de temps s’est écoulé.

« Nous avions besoin de quelque chose qui donnait l’impression que le temps avait passé, alors pour cela, vous allez avec le vieux mulet. »

Il a été annoncé en août que La vieille garde 2 était en développement avec Victoria Mahoney sur le point de diriger. Aux côtés de Theron reprenant son rôle, le casting fera également appel à Uma Thurman et Henry Golding. Le film n’a pas encore de date de sortie.