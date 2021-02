Charlize Theron rejoint le casting de l’École du bien et du mal pour Netflix

Charlize Theron et Kerry Washington ont rejoint le casting de The School For Good And Evil, le nouveau film original de Netflix réalisé par Paul Feig. Les deux actrices rejoignent Sofia Wylie et Sophia Anne Caruso, qui devaient déjà jouer dans le film.

Ce nouveau titre Netflix sera une adaptation de la série de livres du même nom écrite par Soman Chainani.

Paul Feig a annoncé vendredi l’arrivée du lauréat d’un Oscar et de la star du scandale sur Twitter. Theron jouera Lady Lesso et Washington jouera le professeur Dovey dans l’image, qui a été adaptée par les scénaristes David Magee et Laura Solon.

Kerry Washington est une actrice principalement connue pour être l’une des stars de l’émission télévisée Scandal. Elle a également été récemment vue dans la série Little Fires Everywhere et dans le film original de Netflix The Prom.

Charlize Theron revient pour participer à une production Netflix après le succès de The Old Guard. L’actrice oscarisée se prépare également pour la première d’un nouveau film de Fast And Furious, une suite du nouveau film d’Atomic Blonde et Scott Derrickson: Two Eyes Standing.

L’école pour le bien et le mal se concentre sur les meilleures amies Sophie et Agatha, qui fréquentent un lycée où les garçons et les filles ordinaires sont formés pour être des héros et des méchants de contes de fées.

Sophie a toujours rêvé d’étudier à l’École du Bien et de rejoindre les rangs d’anciens élèves comme Cendrillon et Blanche-Neige. De son côté, Agatha a un style qui la fait s’intégrer parfaitement aux méchants de l’École du Mal, mais son destin est inversé et tous deux doivent se redécouvrir.