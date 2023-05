Charlize Theron est incertaine quant à son avenir dans le MCU

Malgré le fait qu’à peine un an s’est écoulé depuis la première de Docteur Stranger dans le multivers de la folieles fans de Marvel se demandent ce qu’il adviendra des personnages introduits dans le film, comme America Chavez et Clea, interprétés par Xochitl Gomez et Charlize Theron.





L’actrice oscarisée pour Monstre est l’une des grandes stars récentes à avoir rejoint le MCU, étant une agréable surprise pour les fans de la scène post-générique du film réalisé par Sam Raimi. Et, malgré le fait que son personnage ait un grand poids dans les comics et les arcs liés à Doctor Stranger, son apparition a été très brève et on sait peu de choses sur le rôle qu’elle occupera dans le futur de la franchise. Et il semble que même l’actrice elle-même ne le sache pas.

Lors de la promotion de son dernier film, X rapideTheron a parlé à Josh Horowitz pour MTV et a révélé ce qu’elle sait de son avenir dans le MCU :

« Je ne sais pas. Non, je n’ai pas reçu d’appel. Je n’ai pas eu de– C’est mauvais ? Est-ce mauvais? Est-ce mauvais? Non, je ne mens pas… Je n’ai pas reçu d’appel. Est-ce mauvais? »

Bien sûr, l’actrice en sait peut-être bien plus qu’elle ne l’admet, car de nombreuses stars de Marvel ont caché des informations sur des projets auxquels elles ont participé dans le passé. Et étant donné que son personnage n’est apparu que sur une scène post-crédit, cela signifie qu’elle jouera un rôle important dans les futures histoires dont elle ne pourra peut-être pas parler. Bien que ce sera très probablement Docteur étrange 3.

Qui est Clea et quel pourrait être son rôle dans le MCU à l’avenir ?

Créée par Stan Lee et Steve Ditko, Clea a fait ses débuts en 1964 Contes étranges #126, bien qu’elle ait été initialement présentée sans nom et que ce n’est que plusieurs années plus tard que son identité a été officiellement révélée. Fille du super-vilain Umar et du redoutable ennemi du docteur Strange, Dormammu, elle finit par devenir l’amoureuse du Sorcier Suprême.

Mais le lien le plus intéressant avec l’intrigue principale du MCU a à voir avec l’endroit d’où vient Clea, la Dark Dimension, l’endroit d’où vient également le Darkhold utilisé par Wanda dans le film et dont les pouvoirs déchaînent le chaos qui déclenche l’histoire du film. .

En d’autres termes, l’arrivée de Clea dans le MCU est sûrement liée à l’utilisation de cette magie et à un avertissement à Strange sur tout ce que cela peut provoquer. Docteur Stranger dans le multivers de la folie était directement lié aux événements de WandaVisionafin que l’histoire puisse continuer dans Agatha Coven du Chaosun spin-off de la première série de la franchise sortie sur Disney+.

Dans la scène où elle apparaît, Clea part à la recherche de Strange pour l’aider à résoudre quelque chose qu’il a lui-même causé en voyageant à travers le multivers, afin que le personnage puisse servir de guide à Strange dans ses nouvelles aventures à travers les multiples réalités.