Charlie Watts meurt, le batteur légendaire des Rolling Stones avait 80 ans

Batteur de longue date des Rolling Stones Charlie Watts est décédé, marquant un jour incroyablement triste dans le monde de la musique. Mardi, le porte-parole Bernard Doherty a déclaré que Watts, qui avait joué avec les Rolling Stones de 1963 jusqu’à sa mort, est décédé paisiblement dans un hôpital de Londres alors qu’il était entouré de sa famille. Il avait 80 ans.

« Charlie était un mari, un père et un grand-père chéri et aussi en tant que membre de Les pierres qui roulent l’un des plus grands batteurs de sa génération », a déclaré Doherty. En effet, Watts est largement considéré comme l’un des plus grands batteurs de rock de l’histoire, aux côtés de noms comme Keith Moon et Ginger Baker. Il a acquis une renommée internationale après avoir rejoint les Rolling Stones. au début de 1963, restant avec le groupe de rock emblématique pour les 60 prochaines années comme l’un de ses membres les plus durables avec Mick Jagger et Keith Richards.

Survivant du cancer, Watts avait déjà reçu un diagnostic de cancer de la gorge en 2004. Après avoir subi une radiothérapie, le cancer est entré en rémission. À l’époque, Jagger avait dit à Watts que le groupe attendrait pour enregistrer leur prochain disque jusqu’à ce que sa santé s’améliore. Ce jour-là, le groupe s’est réuni pour produire son 22e album studio, Un plus gros coup. Il a ensuite continué à jouer avec les Rolling Stones dans les années à venir.

Plus tôt ce mois-ci, il a été annoncé que Watts ne ferait pas partie de la prochaine tournée américaine des Stones pour lui permettre de se remettre d’une procédure médicale non divulguée. Un porte-parole de Watts a déclaré que la procédure avait été « complètement réussie », mais que le batteur avait besoin de temps pour récupérer. Steve Jordan remplacera le batteur du groupe sur la tournée. Dans un communiqué, Watts a ajouté qu’il ne voulait pas que son rétablissement retarde la tournée, qui devrait commencer en septembre.

« Pour une fois, mon timing a été un peu décalé. Je travaille dur pour être en pleine forme, mais j’ai accepté aujourd’hui, sur les conseils des experts, que cela prendra un certain temps », a déclaré Watts. Peu de temps après, Mick Jagger a reconnu la nouvelle sur Twitter et a souhaité à Watts son rétablissement.

« Nous sommes vraiment impatients d’accueillir Charlie dès qu’il sera complètement rétabli. Merci à notre ami Steve Jordan d’être intervenu, afin que nous puissions encore jouer tous les spectacles pour vous cet automne », a déclaré Jagger.

En ligne, de nombreuses autres légendes de la musique rendent désormais hommage à Watts à la suite de sa mort. Brian Wilson des Beach Boys a écrit sur Twitter : « Je suis juste choqué d’entendre parler de Charlie Watts. Je ne sais pas quoi dire, je me sens mal pour la famille de Charlie. Charlie était un excellent batteur et j’ai adoré la musique des Stones, ils ont fait d’excellents disques. Love & Mercy. »

Elton John a écrit : « Une journée très triste. Charlie Watts était le batteur ultime. L’homme le plus stylé et une compagnie si brillante. Mes plus sincères condoléances à Shirley, Seraphina et Charlotte. Et bien sûr, les Rolling Stones. »

Les survivants de Watts incluent sa femme Shirley, sa fille Seraphina et sa petite-fille Charlotte. Nous leur présentons nos condoléances en ces moments difficiles. Qu’il repose en paix. Cette nouvelle nous vient de Les Rolling Stones sur Twitter.