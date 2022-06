Charlie Sheen soutient désormais sa fille en rejoignant OnlyFans malgré les inquiétudes précédentes

Deux hommes et demi L’acteur Charlie Sheen a déclaré qu’il soutenait désormais la décision de sa fille de rejoindre OnlyFans après avoir précédemment exprimé son inquiétude face à cette décision.

Sheen a déclaré qu’il avait agi avec « précipitation » lorsqu’il a répondu pour la première fois à la nouvelle selon laquelle sa fille de 18 ans, Sami Sheen, lançait un compte sur OnlyFans, permettant aux utilisateurs de payer en échange de son contenu.

Il a d’abord dit qu’il « ne tolérait pas » la décision, mais a fait demi-tour après avoir entendu la réponse de son ex-femme Denise Richards.

Sheen a d’abord déclaré qu’il ne « approuvait » pas le choix de sa fille. Crédit : Alamy

Dans une publication sur Instagram, Richards a déclaré qu’elle souhaitait avoir la confiance que Sami a, soulignant qu’elle « ne peut pas porter de jugement sur ses choix » et que « son père ne devrait pas l’être non plus ».

Sheen a par conséquent déclaré à Us Weekly Richards avait « éclairé une variété de points saillants » qu’il avait « ignorés et rejetés » dans sa hâte de répondre aux nouvelles.

Dans une déclaration publiée par l’intermédiaire de son publiciste Jeff Ballard, Sheen a poursuivi : « Maintenant plus que jamais, il est essentiel que Sami ait un front parental uni sur lequel s’appuyer, alors qu’elle se lance dans cette nouvelle aventure.

« A partir de maintenant, elle en aura en abondance. »

L’acteur a d’abord déclaré à la publication qu’il serait « incapable d’empêcher » la décision de Sami de lancer un compte, et donc « l’a exhortée à rester élégante, créative et à ne pas sacrifier son intégrité ».

Cependant, Richards a fait valoir dans son article que le lancement du compte n’était pas trop différent du partage d’une image sur Instagram, en écrivant: « Y a-t-il vraiment une différence en publiant une photo de nous en bikini sur [Instagram]? Nous l’avons tous fait. Parce que vous êtes payé sur OnlyFans ?

« Je suis pratiquement sure [Instagram] et Twitter et Facebook font assez bien de nous tous. Est-ce si mal de le contrôler et de le monétiser aussi ? »

Richards a également souligné qu’elle avait elle-même participé à Wild Things et Playboy, et après que Sheen ait déclaré que la décision de Sami de créer une page OnlyFans ne s’était pas produite sous [his] toit », a déclaré Richards à Us Weekly, la décision« n’était pas basée sur la maison dans laquelle elle vit ».

Elle a poursuivi : « Sami a 18 ans… Tout ce que je peux faire en tant que parent, c’est la guider et faire confiance à son jugement, mais elle fait ses propres choix. »

Sami a annoncé sa décision de rejoindre OnlyFans sur son histoire Instagram plus tôt ce mois-ci, où elle a également fait part à ses abonnés de son désir de « devenir réalisatrice ». [and] écrire un scénario ».