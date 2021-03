« Charlie », le robot espion de la CIA en forme de poisson qui a inspiré l’exploration marine d’aujourd’hui

Sous une apparence innocente, le poisson de ces images est en fait un robot fabriqué dans les années 90 par la Central Intelligence Agency (CIA) des États-Unis. Son nom est Charlie et il est considéré comme le prélude aux véhicules marins sans pilote qui sont actuellement utilisés pour explorer les fonds marins.

Le Les missions de Charlie sont toujours classéesMais nous connaissons son histoire à travers le musée de la CIA. En forme de poisson-chat, Charlie était capable de se déplacer dans l’eau, de manœuvrer, de plonger profondément, de fournir des informations sur son état et avait une autonomie suffisante pour que la CIA obtienne des informations sous l’eau.

Un pionnier de la robotique marine 24 pouces

Mesurant 24 pouces de long, 11 pouces de haut et 7 pouces de large, Charlie était le la moitié de la taille du poisson-chat habituel qui atteignent normalement un mètre et demi. Malgré ses dimensions plus petites, l’apparence est assez réussie et sous l’eau il est difficile de le différencier d’un vrai poisson.

Charlie a été le précurseur des véhicules sous-marins sans pilote, un projet mené par la division Technologies et programmes avancés de la CIA. Nous savons, à partir d’une présentation vidéo de la CIA elle-même, que le robot a été utilisé et qu’il avait un système de communication. Cependant, sa véritable finalité reste inconnue car elle est toujours classée.

Sans surprise, ce robot en forme de poisson a été utilisé pour espionner d’autres nations, ce qui équivaut à la façon dont la CIA elle-même utilisait des pigeons pour espionner les Soviétiques.

L’intérêt de l’armée américaine pour la collecte d’informations sous-marines a commencé dans les années 1950. Spectrum IEEE rappelle les expériences de la marine avec des opérations de sauvetage sous-marines et des drones. «La nature des océans signifie que nous ne pouvons y aller qu’avec des robots», explique Aaron Marburg, ingénieur à l’Université de Washington qui a travaillé sur l’un des premiers véhicules sous-marins sans pilote.

L’expert pointe également l’un des enjeux de ce type de projet: «personne ne veut rédiger un rapport à ses sponsors en disant: « désolé, les batteries sont mortes et nous avons perdu notre poisson robot d’un million de dollars dans un tourbillon ».

Le SPURV (‘Self-Propelled Underwater Research Vehicle’), l’un des précurseurs de la marine, a effectué jusqu’à 400 missions sous-marines, mais il n’était pas aussi furtif que ce que Charlie serait plus d’une décennie plus tard.

Silent Nemo, un projet de l’US Navy 2014 où nous avons un robot en forme de thon géant.

Charlie n’était pas le seul à porter ce nom. Plusieurs années plus tard, les ingénieurs du MIT ont créé un robot thon, aussi surnommé Charlie. Ce même groupe du MIT a continué à travailler sur des robots sous-marins, mais le défi était de les amener à naviguer précisément.

En 2014, l’armée a présenté son projet « Silent Nemo », un gigantesque poisson robot en forme de thon qui a fait un pas en avant dans la maniabilité. En 2018, le MIT a dévoilé SoFi, un robot sous-marin avec une forme de poisson moins camouflée mais avec la possibilité d’être contrôlé via une manette Super Nintendo. Tous ces robots sous-marins sans pilote afin de explorez les fonds marins en essayant de passer inaperçu.

Alors que les projets les plus récents ont fini scientifique, les informations que Charlie et la CIA auraient pu obtenir sont toujours en bonne et due forme.