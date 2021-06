Charlie Hunnam Wanted comme Johnny Cage dans Mortal Kombat 2 ?

Fils de l’anarchie La star Charlie Hunnam est le dernier nom qui, selon les rumeurs, serait en lice pour le rôle préféré des fans de Johnny Cage dans Combat mortel 2. Hunnam rejoint Ryan Reynolds, James Marsden et le lutteur The Miz mentionnés comme acteurs potentiels pour incarner le Combat mortel star de cinéma d’action et artiste martial. Selon la dernière rumeur cependant, le studio a ignoré ces suggestions et courtise plutôt Hunnam pour le rôle.

Charlie Hunnam est surtout connu pour son rôle central de Jackson « Jax » Teller dans Fils de l’anarchie, ainsi que ses rôles de premier plan dans des films tels que Pacific Rim, King Arthur: Legend of the Sword, The Lost City of Z et les messieurs. Johnny Cage est l’un des sept personnages originaux, faisant ses débuts dans le premier Combat mortel jeu d’arcade, et reste l’un des personnages les plus populaires de la franchise à ce jour, ce qui signifie qu’il doit être choisi avec l’acteur parfait pour éviter d’irriter les fans.

Les styles de combat de Cage incluent le Jeet Kune Do et le Karaté, le personnage étant également entraîné à l’utilisation d’armes à feu et d’équipements militaires allant des pistolets aux chars blindés. Hunnam a certainement l’air du rôle et sur la base de sa filmographie, il pourrait sûrement gérer les aspects physiques, ce qui, espérons-le, aboutirait à une prise de vue captivante de Johnny Cage qui apaiserait Combat mortel base de fans.

Sorti en avril, Combat mortel est réalisé par Simon McQuoid et met en vedette Mehcad Brooks comme Jax, Jessica McNamee comme Sonya Blade, Tadanobu Asano comme Raiden, Hiroyuki Sanada comme Scorpion, Joe Taslim comme Sub-Zero et Lewis Tan comme nouveau personnage Cole Young, Mortal Kombat suit un lavé- up MMA fighter n’est pas au courant de sa lignée cachée ou pourquoi il est traqué par Sub-Zero du clan des assassins Lin-Kuei. Soucieux de sa sécurité et de celle de sa famille, il recherche une équipe de combattants choisis pour défendre l’Earthrealm dans une bataille à enjeux élevés contre les forces de l’Outworld.

Alors que le premier film de Warner Bros.’ la franchise prévue présente une multitude de visages familiers de la tradition de Mortal Kombat, l’absence de Johnny Cage a été notée par beaucoup. Le personnage a cependant été taquiné dans un œuf de Pâques, la fin du mouvement laissant entendre que Cole se rendra à Los Angeles à la recherche de Cage.

Une affiche à la fin du film taquine l’arrivée de Cage, le co-scénariste Greg Russo révélant récemment qu’un effort avait été fait pour que le teaser soit un gros problème pour le public. « La taquinerie de Johnny à la fin, le bouton, ça a changé de différentes manières », a expliqué Russo. « Je me souviens qu’il y avait différentes versions. Cette affiche était quelque chose que l’équipe de conception a fait, ce que j’adore. J’ai choisi ‘Citizen Cage’ parce que je pensais juste que c’était hilarant. ‘Combattez pour vos droits.’ J’ai donc choisi cela et l’ai mis dans le script, puis ils ont conçu une affiche incroyable. Et puis elle avait vécu dans d’autres endroits, donc ce n’était pas le bouton pendant un moment, c’était plus tôt dans l’histoire, comme s’ils marchaient et vous le voyez juste en arrière-plan. Et nous avons pensé que ce n’était tout simplement pas suffisant, parce que vous vouliez vraiment le toucher. «

Combat mortel a été un énorme succès pour Warner Bros. et en particulier HBO Max, ce qui rend de plus en plus probable que la franchise se poursuivra, et Johnny Cage fera ses débuts. Mais Charlie Hunnam est-il le bon choix ? Cela nous vient avec l’aimable autorisation de l’initié de l’industrie et scooper connu Daniel Richtman.

Sujets : Mortal Kombat