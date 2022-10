Charlie Hunnam taquine le retour de Sons of Anarchy : « J’ai une idée »

L’acteur Charlie Hunnam a taquiné un possible retour de Jackson ‘Jax’ Teller dans le monde de Fils de l’anarchie. S’adressant à Access, Hunnam a révélé qu’il avait « une idée » de la façon dont Jax pourrait faire un retour en force … malgré l’état dans lequel le personnage s’est retrouvé à la fin de la série. Découvrez ce que Charlie Hunnam a dit du retour de Jax ci-dessous.





« J’ai une idée que j’explore à ses débuts où cela pourrait être une possibilité. Ce serait quelque chose qui me passionnerait énormément, donc nous sommes en quelque sorte, comme je l’ai dit, au début de l’exploration de la viabilité de l’idée.

Créé par Kurt Sutter et diffusé de 2008 à 2014, Fils de l’anarchie se concentre sur la vie d’un club de motards hors-la-loi opérant à Charming, une ville fictive de la vallée centrale de Californie. La série suit Charlie Hunnam dans le rôle de Jackson « Jax » Teller, qui découvre un manifeste écrit par son défunt père, qui était autrefois président du club. Après avoir lu les pensées de son père sur la direction du club, Jax commence à se remettre en question, ses relations et le club lui-même.

Courir pendant sept saisons, Fils de l’anarchie a reçu beaucoup de succès tout au long et est maintenant considérée comme l’une des meilleures séries télévisées de tous les temps. Le monde a continué au-delà Fils de l’anarchie avec un spin-off, Mayas MC, et traite avec les rivaux devenus alliés des Sons, le Mayans Motorcycle Club. Publié avec l’aimable autorisation de FX, Mayas MC a créé sa quatrième saison en avril et en juillet, a été renouvelée pour une cinquième saison.





Comment Jackson ‘Jax’ Teller pourrait-il revenir après la fin de Fils de l’anarchie?

DIVULGACHER alerte pour un spectacle qui s’est terminé il y a environ huit ans. Après toutes sortes de drames impliquant l’amour, la fraternité, la loyauté, la trahison et la rédemption, Fils de l’anarchie se termine par le suicide de Jax de la même manière que son père l’a fait. Alors comment le personnage pourrait-il revenir après toutes ces années ?

Bien que Charlie Hunnam ne révèle pas les détails de l’idée qu’il a en tête, nous pouvons participer à certaines spéculations. Peut-être que le spectacle serait une préquelle, détaillant les aventures de Jax pendant l’original Fils de l’anarchie série? Le spectacle pourrait suivre Abel Teller, le fils de Jax, avec Jax apparaissant comme une sorte de guide spirituel pour lui donner des conseils ? Ou peut-être, juste peut-être, le spectacle ramènera Jax d’entre les morts, avec le motard chargé de punir les méchants un peu comme le motard de bande dessinée à la tête flamboyante, Cavalier fantôme?

Quelle que soit l’idée, elle doit être bonne, car Hunnam a dit dans le passé qu’il ne ramènerait jamais, jamais, en aucune circonstance, Jax. « Je ne remettrais jamais, jamais cette coupe. Je ne remettrais jamais ses bagues. Pas même pour Halloween », a déclaré l’acteur en novembre 2020. « Ce fut une expérience très profonde. J’ai vécu avec ce personnage en moi pendant années, comme, d’une manière très réelle. D’une manière qui s’est manifestée d’une manière que je ne pourrais même jamais [have] imaginé. »

Charlie Hunnam fera ensuite partie de la distribution d’ensemble pour le réalisateur Zack Snyder Lune rebelle.