Charlie Hunnam sur la «  distance  » qu’il a eue en travaillant avec Robert Pattinson – «  Je ne pense pas que je lui ai dit plus de dix mots  »

Après avoir joué le rôle de Jax Teller sur Fils de l’anarchie pendant sept saisons, Charlie Hunnam est passé aux rôles de film. En 2016, Hunnam a joué aux côtés de Robert Pattinson dans le biopic de James Gray La cité perdue de Z. Cependant, selon Hunnam, lui et Pattinson n’avaient pas une excellente relation de travail sur le plateau. En fait, Hunnam ne pense pas avoir dit «plus de dix mots» à Pattinson alors que les caméras ne tournaient pas.

Charlie Hunnam est « tombé amoureux » du rôle de Percy Fawcett dans « Lost City of Z »

Dans Cité perdue de Z, Hunnam a joué l’explorateur britannique Percy Fawcett qui rencontre le caporal Henry Costin de Pattinson à bord d’un navire à destination du Brésil. Ils font équipe lors de l’expédition de Fawcett en Amazonie pour trouver la légendaire «Lost City of Z». Lorsque Hunnam a lu le scénario pour la première fois, il a immédiatement su qu’il voulait faire partie du projet.

«Ma première réaction à la lecture du scénario de James a été une totale joie et terreur. C’était, sans exception, le meilleur scénario que j’ai jamais lu. Cela m’a semblé être le plus grand défi que j’avais reçu jusqu’à présent, alors je voulais immédiatement me lancer et lui donner tout ce que j’avais », a déclaré Hunnam à ScreenDaily.

Hunnam dit qu’il est passé par un «processus très rapide» de perte de poids pour le rôle après avoir joué dans Guy Ritchie. Roi Arthur: Légende de l’épée. Il dit qu’il a perdu environ 60 livres en neuf semaines et qu’il voulait se «remplir» de Fawcett.

En recherchant le rôle, Hunnam dit que la seule chose qu’il admirait le plus en tant que caractéristique humaine était l’authenticité. Le joueur de 40 ans a expliqué qu’il était important pour lui de se mettre à niveau en jouant à Fawcett, ainsi qu’en honorant qui il était.

«Je suis tombé amoureux de Fawcett et j’ai ressenti la responsabilité de lui rendre justice», a expliqué Hunnam.

La star de ‘Sons of Anarchy’ voulait que sa relation avec Robert Pattinson « évolue naturellement »

Hunnam a révélé qu’il avait eu des séances de répétition avec sa co-vedette Sienna Miller. Cependant, il n’a pas passé de temps avec Pattinson ou Tom Holland. Hunnam dit qu’il voulait que ces relations «évoluent naturellement à l’écran».

«À travers le travail, je ne pense pas avoir dit plus de dix mots à Robert hors caméra», a admis Hunnam. «Je ne savais pas s’il était juste ‘dans cette zone’ ou s’il ne m’aimait vraiment pas. Il y avait une vraie distance entre nous.

L’acteur a noté que la distance entre lui et Pattinson a créé la bonne dynamique à l’écran. Hunnam a également révélé que Pattinson l’avait contacté après le tournage du film et avait fait des «ouvertures» pour qu’ils deviennent amis maintenant. Cela a conduit Hunnam à croire que la distance entre lui et sa co-vedette sur le plateau était simplement «à propos du travail».

Charlie Hunnam ne craint pas le processus d’acteur de Robert Pattinson

Bien que Pattinson ne soit pas un acteur de méthode qui se plonge totalement dans un rôle à la fois à l’écran et hors écran, il a une approche unique de son travail. Même si l’approche de Pattinson l’a éloigné de Hunnam sur le plateau, le Fils de l’anarchie alun ne me dérange pas.

«Vous savez, c’est drôle. Je ne connais pas vraiment bien Robert. D’après le peu que je sais, je l’aime énormément », a déclaré Hunnam à Entertainment Tonight. « C’est un homme très doux, intelligent et attentionné. »

Hunnam a clairement indiqué qu’aucune rivalité n’avait émergé entre lui et Pattinson sur le plateau, et il n’a rien d’autre qu’un «amour fou» pour La cité perdue de Z. Il dit que pendant le tournage, il voulait «être loin de tout le monde». Non seulement il a réduit au maximum sa situation de vie, mais Hunnam est resté en contact avec sa petite amie, Morgana McNelis.

«Ils ont trouvé pour moi ce petit hôtel qui ressemblait essentiellement à de petites huttes dans la jungle où je pouvais être seul. J’étais tellement engagé dans ce processus sans e-mails, sans téléphone – je n’ai pas parlé au reste du monde extérieur pendant la durée du tournage.

La cité perdue de Z est disponible pour diffuser sur Amazon Prime Video.