Charlie Hunnam en tant que nouveau James Bond? C’est ce que dit l’acteur

La dernière mission de Daniel Craig, vedette de «James Bond» n’était pas récemment sous une bonne étoile. L’acteur voulait à l’origine abandonner le rôle après le prédécesseur, puis le film devait être dû à la pandémie COVID-19 reporté plusieurs fois et censément se tenir James Bond: pas le temps de mourir pendant ce temps même à vendre.

Maintenant, le film est censé être en Avril 2021 enfin lancement dans les cinémas du monde entier. En même temps, bien sûr, de nombreux fans se demandent qui sera le prochain acteur de « James Bond ». Avec Charlie Hunnam, qui est apparu pour la dernière fois dans « The Gentlemen », a maintenant un nouvel acteur exprimant son intérêt pour le rôle.

Charlie Hunnam aimerait être le nouveau James Bond

Dans une interview exclusive avec le site Web People, l’ancienne star de « Sons of Anarchy » a révélé qu’il sortait avec se sentir flatté, il devrait jouer le rôle du légendaire agent secret après Daniel Craig. Dernier jeté plusieurs fans aussi le nom de Hunnam pour le successeur de « James Bond » dans le ring. L’acteur a expliqué plus précisément:

« Je serais tellement flatté et honoré si je pouvais jouer «James Bond» en anglais. Mais mon intuition me dit de ne pas attendre cet appel. Je pense qu’il y a beaucoup de gens devant moi sur cette liste.« Charlie Hunnam sur People.com

Charlie Hunnam dans « Sons of Anarchy ». © FOX TV

Quelle est la probabilité Hunnam en tant que nouveau Bond? Alors que l’acteur continue, il devrait être seulement avec ce rêve de fan rester. Il révèle que jusqu’à présent, les responsables de la série de films personne ne lui a signalé. Hunnam pense que c’est mignon de la part des fans qu’ils veulent le voir comme James Bond, mais dit ensuite:

« Personne dans l’industrie ne m’a jamais approché de cela sur le plan professionnel. Puisque les gens aimeraient aussi parler de ma façon de jouer à James Bond, allez-y. C’est peut-être la source de ces choses. Peut-être que les discussions avec les fans inciteront les gens de l’industrie à réfléchir plus sérieusement.« Charlie Hunnam sur People.com

Qui d’autre pourrait être le nouveau Bond?

Même si Charlie Hunnam devrait être parmi les successeurs potentiels de «James Bond», il devrait compétition bien connue avoir. Ces derniers mois, entre autres, les noms de la star de « Superman » Henry Cavill, Mime « Loki » Tom Hiddleston ou l’acteur principal de « Mad Max: Fury Road » Tom Hardy jeté dans le ring.

Tom Hardy dans Mad Max: Fury Road. © Warner Bros.

Hunnam lui-même a une opinion claire sur ce dernier, car il se décrit dans l’interview comme grand fan de Tom Hardy. De plus, il a appris que son collègue est actuellement probablement le candidat le plus prometteur être de suivre les traces de Daniel Craig. Officiellement, cependant, le nouveau Bond ne devrait être annoncé qu’après la sortie au cinéma de « James Bond: No Time to Die », pour une courte période un lien féminin Sera utilisé par l’actrice Lashana Lynch est incarné.

