Charlie Cox tire des reçus pour prouver qu’il n’est pas dans Spider-Man, mais personne ne le croit

casse-cou La star Charlie Cox continue de nier son retour dans l’univers cinématographique Marvel, l’acteur révélant que c’était son ami qui l’avait alerté de la récente spéculation. Depuis l’annulation de l’émission Netflix, beaucoup espéraient que Cox redeviendrait The Man Without Fear, les fans étant convaincus que l’alter ego de Daredevil Matt Murdock apparaît dans le récent Spider-Man : Pas de chemin à la maison bande annonce. Malheureusement, Cox repousse encore une fois, mais le croyons-nous?

« Un de mes amis à New York, qui me connaît très bien, m’a envoyé un texto d’un extrait d’une bande-annonce divulguée qui me contenait. J’ai dû lui répondre pour lui dire que ce n’était pas réel. Vous pouviez clairement voir que c’était le cas. C’est un gars qui me connaît et il est tombé amoureux de ça. Je me dis ‘Tu penses que je ne te l’aurais pas dit ?' »

Bien qu’il reste catégorique sur le fait qu’il ne doit pas faire une apparition dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, Cox l’aurait-il vraiment dit à son ami s’il l’avait été ? Marvel Studios, et le patron de Marvel, Kevin Feige en particulier, sont très sérieux au sujet du secret et auraient sans aucun doute des mots sévères pour la star de Daredevil s’il commençait à bavarder avec tous ses amis.

« Il y avait un fan dans l’équipe Kin, » Charlie Cox a continué, se référant à sa nouvelle série AMC. « Je suis venu travailler un jour, et la rumeur a couru que je tournais à Atlanta, et il m’a demandé comme si c’était une question sensée, et j’étais comme, ‘J’ai été ici tous les jours avec toi, sur le plateau ‘ mais je pense qu’il avait tellement d’espoir qu’il se disait toujours : ‘Est-ce vrai ?’ ; J’ai dû lui dire : ‘Comment serait-ce vrai ?’ »

Cox cite ensuite des problèmes de programmation avec sa dernière série, Proche, comme l’empêchant de jouer dans un projet MCU en cours, avant de faire référence à la situation mondiale actuelle comme une autre raison pour laquelle les rumeurs sont si irréalistes. « Même si j’avais quelques jours de congé, nous sommes en pleine pandémie. Je n’ai le droit de voler nulle part. De quoi parlez-vous ? » Pensait-il que Captain America était venu me chercher ? »

Bien qu’il soit peu probable que Captain America soit venu le chercher (il est vraiment vieux maintenant grâce à la finale de Avengers : Fin de partie, duh) Il est peu probable que les paroles de Cox freinent les théories en cours et les espoirs de son retour. Après tout, les studios, et en particulier les studios aussi grands que Disney et Marvel, peuvent toujours trouver un moyen de faire en sorte que ces choses se produisent malgré les obstacles du monde réel. N’est-ce pas ? D’ailleurs, ce ne serait pas la première fois qu’un acteur ment à propos de son rôle dans un projet à venir, et alors que la récente « observation » de Charlie Cox dans le Spider-Man : Pas de chemin à la maison a apparemment été démystifié, peut-être ont-ils utilisé CGI pour cacher son visage? Ce ne serait pas la première fois que Marvel utilise de telles astuces pour maintenir le secret et la surprise.

Quoi qu’il arrive, Cox reste reconnaissant de l’opportunité de jouer le rôle de l’un des héros les plus chéris de Marvels, ainsi que de la réponse extrêmement positive à son casting. « Je commencerai par dire que le mérite en revient à Stan Lee. Lorsque le casting de ce personnage fonctionne dans une certaine mesure et que les fans s’engagent, c’est un énorme soulagement, et aussi un immense honneur. »

« Je me sens très, très reconnaissant d’avoir pu capturer quelque chose qui correspond à ce que les fans imaginent comme Matt Murdock », a-t-il poursuivi. « Ce que notre émission a fait qui n’avait pas été fait auparavant, c’est que nous avons livré une émission de super-héros à un public plus âgé », a ajouté Cox. « L’une des choses que j’ai certainement apprises, je n’avais pas réalisé que si vous grandissiez en achetant des bandes dessinées Daredevil, vous ne cessez pas de devenir un grand fan de Daredevil. Vous l’êtes toujours. C’est un peu comme une équipe de football. C’est votre gars. . C’est l’un de vos gars, n’est-ce pas ? »

Maintenant que suffisamment de temps s’est écoulé et que les droits sur les propriétés de Marvel Netflix sont revenus à Marvel Studios, des rumeurs ont rapidement commencé à se répandre selon lesquelles Charlie Cox reviendrait en tant que Matt Murdock, Daredevil ou les deux dans la prochaine suite de Marvel Spider-Man: No Way Home, avec des rapports affirmant même qu’il avait été repéré sur le plateau et qu’il avait filmé pendant une courte période sur le projet. Ces rumeurs ont de nouveau tourbillonné récemment grâce au Celebrity Fan Fest de San Antonio révélant que le casse-cou La star avait annulé une prochaine apparition à la convention en raison d’un changement de « programme de tournage de dernière minute ». Bien que tout cela puisse être une simple coïncidence, cette annulation soudaine est survenue au milieu des rapports de Spider-Man : Pas de chemin à la maison reprend. De plus en plus curieux…

Grâce à la récente bande-annonce record, nous savons maintenant que Spider-Man : Pas de chemin à la maison reprend après que l’identité de Peter Parker en tant que Spider-Man a été révélée par Mysterio à la fin de 2019 Spider-Man : Loin From Home, avec la vie et la réputation de Parker sont bouleversées. Il demande au Dr Stephen Strange de l’aider à restaurer son identité secrète grâce à la magie, mais cela a des répercussions dangereuses qui forcent Parker à apprendre ce que signifie vraiment être Spider-Man.

Réalisé par Jon Watts et écrit par Chris McKenna et Erik Sommers, le très attendu Homme araignée La suite met en vedette Tom Holland dans le rôle de Peter Parker / Spider-Man, aux côtés de Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Jacob Batalon, Marisa Tomei, JB Smoove et Benedict Wong. Grâce à la folie du multivers, plusieurs méchants des précédents Homme araignée des franchises apparaîtront également, dont Alfred Molina dans le rôle du docteur Octopus, Willem Dafoe dans celui du gobelin vert et Jamie Foxx dans celui de l’électro. Si Marvel a réussi à faire fonctionner cela, alors ramener Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdock pour une scène ou deux devrait être facile?

Bien sûr, la théorie des fans et les spéculations font toutes partie du plaisir, ainsi qu’un témoignage de l’impact que Cox a eu dans le rôle. Mais, s’il n’est vraiment, vraiment pas couché ici, et qu’il ne se présente vraiment, honnêtement pas dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, les théâtres peuvent s’attendre à des publics très larmoyants. Cela nous vient d’une récente interview que Charlie Cox a eue avec Irish Examiner.