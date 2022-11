Charlie Cox taquine le Spider-Man d’Andrew Garfield

in

L’acteur qui joue Daredevil a plaisanté sur le travail de son ami chez Marvel. Comment s’entend le duo réapparu dans Spider-Man : No Way Home avec Tom Holland ?

© IMDbAndrew Garfield et Charlie Cox, figurines Marvel.

Quand personne ne pariait encore sur sa carrière, Andrew Garfield Oui cox charlie Ils sont devenus de grands confidents. Le duo d’acteurs, qui attendait le grand saut vers la gloire, vivait dans la même maison avec Jamie Dornan, Eddie Redmayne et Robert Pattinson. Alors merveille frappait à sa porte : tandis que l’un d’eux parvenait à porter le costume de homme araignéel’autre se distinguait comme Casse-cou. Découvrez à quoi ressemble leur relation aujourd’hui !

La carrière d’Andrew Garfield a pris une tournure inattendue lorsqu’il a décroché son rôle de Peter Parker dans L’incroyable homme-araignée. À partir de cette bande, sortie en 2012, sa carrière dans la franchise de super-héros est devenue quelque peu douce-amère : bien qu’il ait eu une suite qui est sortie en 2014, il n’a jamais terminé sa trilogie et l’histoire était quelque peu inachevée. Quoi qu’il en soit, en 2021, il est apparu à nouveau dans Spider-Man : Pas de retour à la maison avec ses collègues Tom Holland et Tobey Maguire, qui devraient bientôt avoir une nouvelle réunion à l’écran.

Pour sa part, Charlie Cox était chargé de jouer Casse-cou, une série Marvel qui est arrivée sur Netflix en 2015. L’histoire – qui s’est étalée sur trois saisons – racontait l’histoire de Matt Murdock, un avocat de Hell’s Kitchen qui est devenu aveugle après un accident dans son enfance et a réussi à aiguiser ses sens. C’est pourquoi il combat le crime et se fait justice lui-même. Après que l’illusion de le voir à l’écran soit morte, il a finalement fait une apparition dans Spider-Man : Pas de retour à la maisona participé à quelques épisodes de Elle-Hulk et maintenant il aura sa propre série dans Disney+ titré Daredevil : né de nouveau.

Leur expérience Marvel avec tant de points communs et leur grande chimie leur permettent de se taquiner avec beaucoup de confiance. Récemment, tous deux se sont rencontrés au gala de la Hommes de l’année promu par GQ et ils ont maintenu une traversée incontournable. Cox était en charge de l’hommage à Garfield. « Andrew est l’un des meilleurs acteurs de notre génération, sinon le meilleurremarqua Charlie.

Le protagoniste de Casse-couil a plaisanté à propos de son ami: « Son héritage en tant que troisième Spider-Man est le plus grand de tous les temps.”. Et il a conclu : «Il y a quelques années, j’avais une conversation avec un de mes amis qui déplorait les talents apparemment illimités de notre autre ami et dernier homme de l’année ce soir, M. Andrew Garfield. J’ai dit: ‘C’est vraiment ennuyeux, n’y a-t-il rien qu’il ne puisse pas faire?‘ ».

