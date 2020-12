Charlie Cox serait de retour en tant que Daredevil pour ‘Spider-Man 3’

Wow, le train hype pour Spider-Man 3 a vraiment explosé au cours des dernières 24 heures. Au milieu des rumeurs selon lesquelles diverses stars du passé de Spider-Man reviendraient pour le prochain Threequel, il y a maintenant des rapports qui indiquent que Charlie Cox pourrait également reprendre son rôle de Daredevil pour le film.

Si c’est vrai, ce sera une évolution bienvenue pour plusieurs raisons. Premièrement, cela donne aux fans de Daredevil ce qu’ils réclament depuis longtemps: voir Charlie Cox reprendre le rôle de Daredevil, ce qui est maintenant possible depuis que Marvel a récemment retrouvé les droits sur le personnage. Deuxièmement, cela permet à Daredevil et Spider-Man de se rencontrer à l’écran, ce que les personnages ont fait à plusieurs reprises dans les bandes dessinées. Et, non moins important, cela rend le casting potentiel pour Spider-Man 3 beaucoup plus chargé.

Bien que peu de choses aient été confirmées en dehors du retour d’Alfred Molina en tant que Doc Ock, la pensée du Daredevil de Charlie Cox rejoignant un casting chargé d’autres personnages emblématiques des films Spider-Man et au-delà éblouit simplement l’imagination. Il faut cependant souligner que cela n’a pas encore été confirmé, bien que compte tenu de la façon dont les rumeurs tournent, je suis plus qu’optimiste que toutes ces nouvelles de casting seront finalement prouvées correctes.

J’aime comment du jour au lendemain Spider-Man 3 est devenu le film Spider-Man le plus attendu de tous les temps. L’amener sur!