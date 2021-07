Charlie Cox sera comme Daredevil dans "Spider-Man :

Au fil des semaines, Spider-Man : Pas de chemin à la maison cela ne fait qu’augmenter les attentes des millions de fans de la Univers cinématographique Marvel. Depuis le début de la production et les rumeurs qui se sont confirmées ces derniers mois, on peut dire que nous sommes face au film de super-héros le plus attendu depuis Avengers : Endgame. À présent, a confirmé que Charlie Cox aura également sa place en tant que Daredevil.

Cette nouvelle suite du jeune Peter Parker, interprétée par Tom Holland, n’a pas encore révélé de grands détails, mais nous savons que le multivers sera le grand ingrédient qui ne manquera pas. De plus, il y a quelques jours l’initié Daniel Richtman, reconnu pour avoir raison sur ces questions, a confirmé qu’il y aura enfin les versions de Tobey Maguire et Andrew Garfield en tant que Spidey.

Depuis le début du mois de décembre de l’année dernière, il y a eu des commentaires sur la possibilité que Charlie Cox faire partie de la bande MCU, puisque la société a confirmé que le personnage aurait sa place dans la franchise après l’annulation de sa série sur Netflix. Maintenant, qui a fini de confirmer que c’était le présentateur Grace Randolph sur leurs réseaux sociaux.

Selon les propos du journaliste qui fait partie de Rotten Tomatoes, Cox sera dans Spider-Man: No Way Home en tant que Matt Murdock, et assure que nous ne le verrons pas dans le costume de Daredevil. Il y a quelques mois, on disait qu’il tournait ses scènes dans la ville d’Atlanta et, avec cette nouveauté, il ne devrait y avoir que quelques minutes à l’écran.







Il est clair que les fuites peuvent jouer un tour au film, et c’est pourquoi merveille préparé une stratégie pour que rien n’échappe : ils ont filmé plusieurs fins alternatives pour tromper et que peu savent ce qui va se passer. Pour voir cela et bien plus encore, nous devons attendre que le 17 décembre, jour prévu pour la première de Spider-Man: No Way Home.