Charlie Cox réfléchit à son retour surprise en tant que Daredevil : « J’avais vraiment mis ça au lit »

Charlie Cox dit qu’il est toujours en train d’accepter son retour en tant que Matt Murdock dans She-Hulk: Attorney at Law et Daredevil: Born Again.

Le retour de Charlie Cox en tant que Daredevil est quelque chose que les fans de Marvel réclament depuis l’annulation de la série Netflix en 2018. Malgré les pétitions et les sujets d’actualité, nous n’avons jamais su si cela se produirait réellement. Maintenant que c’est le cas, avec Cox reprenant le rôle dans des personnages comme She-Hulk : avocate avant de diriger sa propre série dans Daredevil : né de nouveaul’acteur a réfléchi (via EW) à ce qu’a été son retour triomphal.





« Je pense que je suis encore en train de l’accepter. C’est encore trop beau pour être vrai. J’avais vraiment mis ça au lit émotionnellement; je ne pensais pas que cela allait arriver. Je n’ai littéralement pas le mots pour le décrire. Je me sens incroyablement reconnaissant. Je suis tellement excité à l’idée de recommencer et de lire des scripts et de remettre le costume et de monter sur le plateau et d’être à New York. J’ai hâte de recommencer et d’en dire plus l’histoire de ce personnage incroyable. »

On dirait certainement que personne ne doutait plus du retour de Charlie Cox que Charlie Cox lui-même, l’acteur disant qu’il « est toujours en train de l’accepter » et qu’il avait « mis ça au lit ». Ce qui transparaît vraiment, c’est l’amour de Cox pour le personnage de Matt Murdock, une passion limpide qui explique pourquoi il est si doué pour donner vie au justicier de Marvel et pourquoi les fans étaient si déçus quand tout semblait terminé.

La co-vedette de Charlie Cox, Vincent D’Onofrio, a gardé l’espoir vivant

Alors que Charlie Cox s’était forcé à passer à autre chose, son Casse-cou La co-star Vincent D’Onofrio (qui est également revenue au MCU en tant que Wilson Fisk alias The Kingpin) a gardé l’espoir pour eux deux.

« Après l’annulation de la série, Vincent D’Onofrio, qui joue Kingpin, et moi parlions de temps en temps et nous rattrapions simplement en tant qu’amis, mais il n’a jamais perdu espoir. Il disait toujours : « Je suis sûr qu’ils vont nous appeler. Je suis sûr qu’on va faire quelque chose. Je te parie qu’ils vont encore faire quelque chose. Et je l’écoutais et je disais « Bien sûr… » Mais secrètement je penserais qu’il est fou. Il n’y a pas moyen. Trop de temps s’est écoulé. C’est fini. Il est délirant. Il a besoin de lâcher prise. [Laughs] Et voilà, j’étais le mauvais.

Charlie Cox et Vincent D’Onofrio reviendront en tant qu’ennemis jurés Daredevil et Kingpin dans la prochaine série Disney +, Daredevil : né de nouveau. Alors que les détails de la série restent en grande partie secrets, une rumeur récente a affirmé que Daredevil : né de nouveau sera basé sur l’arc BD 2017-2018, Maire Fiskqui trouve Wilson Fisk alias The Kingpin candidat à la mairie de New York.

Courant tout au long de Daredevil # 595-600, Maire Fisk trouve New York tombant face au Kingpin. « Le plus grand et le plus meurtrier adversaire de Daredevil est maintenant le maire nouvellement élu de la ville ! » le synopsis pour le maire Fisk se lit. « Et le décor est planté pour leur confrontation la plus incroyable à ce jour. Matt Murdock a la loi et ses incroyables capacités dans son arsenal – mais Fisk a une ville entière à ses côtés. Alors que le maire déclare Daredevil Public Enemy No. 1, Matt Murdock reçoit l’offre la plus incroyable de sa carrière juridique !

Daredevil : né de nouveau devrait sortir sur Disney+ au printemps 2024.