Charlie Cox pense qu’il pourrait jouer Daredevil pendant encore dix ans

Rempli à ras bord de camées passionnants, Spider-Man : Pas de retour à la maison a vu Charlie Cox faire son retour triomphant en tant que Matt Murdock, alias Casse-cou. Bien qu’il ne se soit pas habillé dans le film et n’ait été présenté que brièvement, Cox a récemment discuté de son avenir en tant que Casse-cou avec HeyUGuys, révélant qu’il s’attend à être fortement impliqué dans l’univers cinématographique Marvel à l’avenir.

« Je pense qu’à ce stade, je m’attends à être impliqué dans une certaine mesure. Sinon, ce serait un moment un peu bizarre d’une scène. Je ne sais pas grand-chose, je sais un peu, et ce que je sais, je ‘ Je suis très excité à propos de… il y a une chance que ce soit les dix prochaines années de ma vie. »

Faire ses débuts en tant que Casse-cou sur Netflix en 2015, les fans avaient espéré que Charlie Cox serait ramené dans la mêlée après l’annulation de la série acclamée. Heureusement, nous avons tous réalisé notre souhait, car l’avocat de Cox, Matt Murdock, a été appelé à défendre Peter Parker de Tom Holland au début du record. Spider-Man : Pas de retour à la maison.

FILM VIDÉO DU JOUR

Comme le souligne à juste titre Cox, il serait très inhabituel que l’acteur soit ramené pour ce petit caméo. Ainsi, l’acteur attend qu’on lui en redemande. Bien qu’il révèle qu’il « sait un peu », ce qui implique fortement que Casse-cou reviendra (beaucoup pensent que la série Disney + Écho est le plus probable), Cox n’a pas été en mesure d’en dire trop sur son avenir MCU. Bien qu’il déclare que cela pourrait facilement durer dix ans.

Charlie Cox est aussi excité d’être de retour en tant que Daredevil que les fans de Marvel





Netflix/Marvel Studios

Ce n’est pas la première fois que Cox parle de son retour, l’acteur semblant tout aussi excité que les fans de Marvel de le voir s’habiller à nouveau. « Je veux dire, regardez, je me sens tellement chanceux d’avoir été choisi pour ce rôle et c’est le cadeau qui continue de donner, j’ai adoré chaque minute de la série », a déclaré l’acteur. « Et donc, être invité à revenir et à s’impliquer à quelque titre que ce soit est absolument passionnant pour moi. Et j’espère, je ne veux pas paraître gourmand, mais j’espère pouvoir en faire beaucoup plus. J’espère que je pourrai m’impliquer de façon, beaucoup plus pendant de nombreuses années. J’espère que ça ne finira jamais. J’espère que ça arrivera au point où les gens se diront : ‘Tu es trop vieux pour jouer ce rôle.’ »

Il y a, bien sûr, plusieurs projets Marvel à venir à l’horizon alors que la franchise continue de dominer le cinéma à succès. Sur grand écran, le public reviendra au MCU dans les goûts de Doctor Strange dans le multivers de la folie (2022), Thor : Amour et tonnerre (2022), Panthère noire : Wakanda pour toujours (2022), Les Merveilles (2023), Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 (2023), Ant-Man et la Guêpe : Quantumania (2023), et Les quatre Fantastiques. Sur le petit écran, le studio offrira aux fans Chevalier de la lune (2022), Elle-Hulk (2022), Mme Marvel (2022), Invasion secrète (2022), Coeur de pierre, Guerres d’armures, et une série se déroulant à Wakanda. Un autonome Casse-cou la série serait également en développement.





Kevin Feige a été empêché d’amener Daredevil, Punisher et Ghost Rider dans le MCU Au début du MCU, Kevin Feige n’était pas autorisé à utiliser des personnages populaires.

Lire la suite





A propos de l’auteur