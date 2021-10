Charlie Cox pense que Daredevil devrait être repensé pour son retour à Marvel

Charlie Cox surpris les adeptes de merveille avec son interprétation de casse-cou, l’une des entrées les plus célèbres de la série de la marque en Netflix, qui inclut Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones, Punisher et The Defenders. L’acteur était bien pondéré par le fandom qui veut le voir reprendre le rôle de Matt Murdock, mais cette fois dans le Univers cinématographique Marvel.

La vérité est qu’il y a de très fortes rumeurs sur Internet qui placent le personnage dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison agissant en qualité d’avocat pour Pierre Parker, maintenant que l’arachnide est accusé de la mort de Mysterio. Et ils disent aussi que casse-cou fera partie d’une série tant attendue : She-hulk, où il adopterait son alter ego comme justicier.

Charlie Cox entrera-t-il dans le MCU en tant que Daredevil ?

Interrogé sur l’éventuelle entrée du Diable de Hell’s Kitchen au MCU, l’interprète a laissé une réponse intéressante : « S’il y avait une opportunité de revenir en tant que Daredevil, quelle qu’elle soit, j’imagine que ce serait une réimagination du personnage et de la série. S’ils me choisissent pour le faire, il y aura des éléments qui, bien sûr, seront les mêmes », Cox a dit et ajouté : « Ou ils pourraient choisir quelqu’un d’autre et tout recommencer. ».

Charlie Cox Il a eu le temps de laisser un message à tous ces fans qui le soutiennent tant et qui veulent le revoir jouer. Matt Murdock. L’acteur est immensément reconnaissant pour ces démonstrations du fandom et veut leur redonner de la meilleure façon possible. C’est peut-être pour cette raison qu’il met en garde contre la possibilité d’attentes excessives.

« Fais attention à ce que tu souhaites. Vous revenez et ce n’est pas si bon que ça ou ça ne marche pas tout à fait ou ça fait trop longtemps. Cela ne peut pas être fait de la même manière. Vous ne voulez pas tacher ce que vous avez déjà ! Si nous ne revenons jamais, vous avez trois grandes saisons et la dernière a été la plus critiquée. La trajectoire était donc ascendante. Je suis extrêmement fier et reconnaissant de ce que nous avons», a clôturé l’acteur.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂