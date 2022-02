Charlie Cox est allé voir "Spider-Man : Pas de retour à la maison" et a été déçu : pourquoi ?

merveille

L’acteur était enthousiasmé par un aspect de Spider-Man: No Way Home, mais il n’a pas pu vivre l’expérience par lui-même qu’il aurait aimé vivre.

©IMDBCharlie Cox comme Matt Murdock

Spider-Man : Pas de retour à la maison est l’une des expériences cinématographiques les plus séduisantes pour le fandom, d’autant plus que le SpiderVersela rencontre entre les Spideys live action à l’écran : Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield. Il y a aussi de la place pour les méchants classiques comme The Green Goblin, Octopus, Electro, Sandman et The Lizard. Un combo irrésistible pour les fans de Marvel.

Au milieu de tant de présences de stars, il y avait aussi du temps pour un camée exceptionnel, Matt Murdock, le très Casse-cou, offre ses services d’avocat à Peter Parker et lors d’une scène on peut voir ce héros conseiller le jeune homme sur des questions juridiques. Même en le sauvant d’une brique allant droit sur son visage. fans de cox charlie et la série qui s’est déroulée en Netflixreconnaissant pour ce retour.

La déception de Charlie Cox

L’acteur de Diable de la cuisine de l’enfer Il a commenté comment ses proches lui ont envoyé des vidéos avec le public dans les salles de cinéma excité par l’intervention de Matt Murdock dans le film. Tellement que cox charlie il ne supportait pas son enthousiasme face à la situation et décida d’aller lui-même à une projection de Spider-Man : Pas de retour à la maison pour vivre dans sa peau ce moment agréable.

« C’est drôle, j’ai reçu tellement de textos et d’appels à propos de ce moment au cinéma. Mon neveu m’a envoyé un enregistrement de tout le monde en train de crier. Alors je me suis faufilé dans une pièce près de chez moi et je me suis littéralement tenu dans le couloir. Malheureusement, mon expérience était que c’était calme. J’étais tellement déçu, ma femme était avec moi et elle me filmait, parce que nous pensions que ce serait amusant de capturer ce moment où tout le monde s’excite à propos de mon camée et puis… un tumbleweed !dit tristement l’acteur.

La vérité est que de nombreux adeptes de Casse-cou sont enthousiasmés par ce que l’avenir réserve au personnage de cox charlie. nous l’avons déjà vu dans Spider-Man : Pas de retour à la maison et nous pouvons espérer vous revoir dans un autre projet du Univers cinématographique Marvel. Son ennemi juré, Wilson Fisk AKA Kingpin est apparu dans la série de oeil de fauconnous sommes donc sûrs que le cerveau du MCU, Kevin Feige, a de grands projets pour tous ces personnages.

