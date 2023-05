Charlie Cox dit que le retour de Daredevil a été « vraiment bizarre »

Charly Cox joue à nouveau Matt Murdock après le retour du personnage dans l’univers cinématographique Marvel, mais l’expérience a certes été plutôt étrange pour l’acteur. Auparavant, Cox a joué le rôle de Matt Murdock dans trois saisons de Le casse-cou de Marvel sur Netflix. Le personnage est depuis revenu dans le film Spider-Man : Pas de retour à la maison et la série Disney+ She-Hulk : avocate. Après que Vincent D’Onofrio a également repris son rôle de Casse-cou comme Wilson Fisk dans Oeil de fauconil a été annoncé qu’il rejoindrait Cox dans leur propre série Disney + Daredevil : né de nouveau.





Par ComicBook.com, Cox et D’Onofrio étaient présents à ICCCon à Nashville, Tennessee. S’exprimant lors d’un panel, Cox a évoqué le sentiment « étrange » qui accompagne le retour à ce rôle. Il poursuit en taquinant comment cette version de Matt Murdock pourrait être une « variante » de celle de la série Netflix, mais de toute façon, il a traversé beaucoup de choses et serait beaucoup plus expérimenté que lorsqu’il jouait dans Casse-cou.

Comme l’explique Cox, « C’était vraiment bizarre. Et je suis plus âgé et donc il est plus âgé. Je pense donc que c’était important … que cela en fasse partie. Je ne sais pas nécessairement ce que je veux dire par là. , mais il a traversé plus. Il a traversé tout d’une manière ou d’une autre. Dans un monde, dans une variante, il a traversé ce que nous avons vu ou non.

She-Hulk : le retour de l’avocat était amusant pour Charlie Cox

Cox a également évoqué le retour sur She-Hulk : avocate, qui était plus une comédie que d’autres émissions Marvel. Pour sa part, Cox a plutôt aimé entrer dans le Elle-Hulk série, étant donné le contraste qu’il y avait. Il avait l’habitude de représenter Daredevil dans le monde sombre et granuleux de la série Netflix, et même en tant que même personnage, il a pu faire quelque chose de beaucoup plus amusant avec son apparition avec Tatiana Maslany dans She-Hulk : avocate.

« Mais Elle-Hulk était vraiment amusant parce que l’une des choses que nous n’avons pas faites énormément dans la série originale – il faisait si sombre la plupart du temps, il était tellement torturé que dans les bandes dessinées, il y avait parfois beaucoup de légèreté » Cox a expliqué. « Il y avait beaucoup de plaisir et il est très charismatique et il est parfois très drôle. Nous n’en avons pas trop fait. Nous n’en avions pas beaucoup. »

Le projet de Daredevil : né de nouveau devait filmer tout au long de l’année pour une sortie sur Disney + en 2024. Cependant, la production a été arrêtée en raison de la grève des scénaristes en cours, et on ne sait pas quand le tournage reprendra. Pour l’instant, il n’y a pas de date de sortie définie pour Daredevil : né de nouveau, bien que nous sachions que l’émission sera beaucoup plus longue que la plupart des émissions Marvel sur Disney +, car elle a été commandée pour 18 épisodes. Quel que soit le plan pour Matt Murdock de Cox dans le MCU, les pouvoirs en place chez Marvel Studios ont clairement de grands espoirs.