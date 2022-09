Charlie Cox dit Daredevil: Born Again n’est pas Daredevil Saison 4

Depuis l’annonce que Daredevil : né de nouveau rejoindrait la liste Marvel des prochaines émissions Disney +, les fans se demandent comment la nouvelle série sera liée à l’ancienne émission Netflix. Maintenant, il semble que la star Charlie Cox ait confirmé que le nouveau Casse-cou la série sera « une toute nouvelle chose ».





Charlie Cox a fait ses débuts en tant que Matt Murdock en 2015 dans le cadre de Marvel Television Saga des défenseurs sur Netflix, et après l’annulation de la série alors que Marvel Studios reprenait le contrôle de leurs enfants perdus, il n’était pas clair si le personnage serait revu. Cependant, avec le multivers offrant désormais une clause de sortie pour la continuité, Cox joue de nouveau une version légèrement différente du même personnage et a sa propre série en 18 parties vers Disney + au début de 2024.

Parlant récemment avec Extra, Cox a expliqué un peu ce que signifie être de retour dans le personnage et comment la série donnera à Daredevil un nouveau départ qui ne sera apparemment pas seulement la saison 4 de la série Netflix originale. Il a dit:

« C’est une saison 1, ce n’est pas une saison 4, donc c’est une toute nouvelle chose. Je pense que c’est la voie à suivre. Si vous devez le refaire, faites-le différemment. »





Le ton de Daredevil dans le MCU n’est toujours pas confirmé

Dans le cadre de Netflix Saga des défenseursqui a récemment été transféré à Disney + dans son intégralité, Casse-cou était une émission brutale qui a mérité sa cote Mature et a livré quelque chose de beaucoup plus sombre que tout ce que Marvel Studios a publié dans le cadre du MCU principal. Cependant, bien qu’il y ait des inquiétudes concernant Casse-cou être transformé en une affaire PG-13 devra attendre un peu plus longtemps pour voir si leurs craintes se réalisent ou non.

Charlie Cox est déjà revenu dans le rôle de Matt Murdock dans une courte scène de Spider-Man : Pas de retour à la maisonmais sa première apparition en tant que Daredevil arrive dans la série Disney+ actuelle, She-Hulk : avocate. Pour ceux qui s’inquiètent du ton de Daredevil: Born Again, sa prochaine apparition n’a pas arrangé les choses, compte tenu de l’angle de comédie utilisé par Elle-Hulk.

Cependant, il a déjà été question du style et du ton de Elle-Hulken particulier en ce qui concerne des personnages comme Tim Roth’s Abomination, qui a fait son premier retour complet dans le MCU depuis son apparition en 2008 L’incroyable Hulk. Contrairement à son interprétation méchante et sérieuse du personnage depuis les débuts du MCU, Roth a apporté un côté humoristique à Emil Blonsky que certains ont rapidement rejeté comme ruinant le personnage. Il y aura sans aucun doute des plaintes similaires contre la première apparition de Cox dans Daredevil, mais il est peut-être préférable d’attendre et de porter un jugement sur Daredevil : né de nouveau lorsque la série fait ses débuts.

Alors que Marvel Studios a fait beaucoup de révélations récemment, grâce à la fois au Comic-Con de San Diego et à la D23 Expo de Disney, il est probable qu’il y ait un peu d’accalmie dans les grandes révélations depuis un moment maintenant. Les fans auront tout le temps de spéculer sur Casse-cou et d’autres émissions et films à venir, mais il faudra garder à l’esprit que ce qu’ils attendent n’est pas vraiment ce qu’ils obtiennent de Marvel.