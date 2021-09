Charlie Cox confirme s’il apparaît dans la bande-annonce de "Spider-Man : Pas de chemin à la maison"

Connex COX580240 Jeu de clés à douille; 40 pièces 1/4"

Embouts de clé à douille en acier au chrome vanadium 1 cliquet 1/4", 45 dents Avec changement de sens à une main, éjection rapide et poignée en matériau composite 12 embouts de clé à douille 1/4", taille 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm 1 extension 1/4" x 100 mm 1 adaptateur 4 pans internes 1/4", 6 pans internes 1/4" 1 adaptateur 6 pans externes 1/4", 4 pans externes 1/4" 1 joint de cardan avec 4 pans internes et 4 pans externes 1/4" 1 clé à douille avec 4 pans internes et 4 pans externes 1/4", poignée plastique 4 embouts de visseuse 1/4" pour vis fendues, taille 4-4,5-5,5-6,5 mm 3 embouts de visseuse 1/4" pour vis cruciformes, taille1-2-3 2 embouts de visseuse 1/4" pour vis Pozidriv, taille 1+2 5 embouts de visseuse 1/4" pour vis TX, taille 10-15-20-25-27 5 embouts de visseuse 1/4" pour vis à six pans internes, taille 2,5-3-4-5-6 mm 3 clés mâles coudées six pans, taille 1,5-2-2,5 mm 40 pièce Embouts de clé à douille en acier au chrome vanadium Qualité Connex Type : Outils et