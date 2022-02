Charlie Cox confirme qu’il reviendra bientôt en tant que Daredevil dans le MCU

Après son camée très apprécié de la foule (pour la plupart) dans Spider-Man : Pas de retour à la maison, Casse-cou La star Charlie Cox a taquiné les nouvelles aventures du justicier Marvel, révélant qu’il sait que quelque chose va bientôt arriver. S’adressant au Radio Times, Cox a affirmé qu’il ne savait pas grand-chose de ce qui allait suivre pour Matt Murdock, mais a assuré aux fans qu’il y avait certainement de futures apparitions à l’horizon.

« Je sais quelque chose. Je ne sais pas grand-chose, mais je sais qu’il y aura autre chose. »

Bien qu’il prétende qu’il ne sait pas grand-chose sur les projets futurs de Casse-cou, Charlie Cox ne serait pas le premier acteur à jouer des choses ridiculement timides lorsqu’il s’agit de discuter de l’univers cinématographique Marvel. Nous n’avons bien sûr aucune idée si l’acteur garde les choses près de la poitrine ou s’il est vraiment tenu dans l’obscurité par le studio, mais pour l’instant, il est suffisamment satisfaisant de savoir que l’itération du super-héros de Charlie Cox sera de retour.

Débuts en tant que Matt Murdock AKA Casse-cou sur Netflix en 2015, les fans ont été extrêmement déçus lorsque la série a été annulée en 2018 après sa troisième saison. Sans doute grâce au tollé des fans de Marvel et de Daredevil, Charlie Cox a été réintroduit dans le MCU lors du premier acte de Spider-Man : Pas de retour à la maisonavec l’avocat Matt Murdock amené pour aider Peter Parker de Tom Holland après la découverte de son identité secrète en tant que Spider-Man.

Cox n’a pas hésité à dire à quel point il est heureux de reprendre le rôle de Casse-cou, l’acteur espérant enfiler le masque à cornes pour la prochaine décennie. « Je pense qu’à ce stade, je m’attends à être impliqué dans une certaine mesure », a-t-il déclaré en évoquant son avenir MCU après la sortie de Spider-Man: No Way Home. « Sinon, ce serait un peu un moment étrange d’une scène . Je ne sais pas grand-chose, je sais un peu, et ce que je sais, je suis très excité… il y a une chance que ce soit les dix prochaines années de ma vie. »

Maintenant que Charlie Cox a confirmé que quelque chose est en préparation, quand pensez-vous que Daredevil reviendra ?





Bien que Charlie Cox n’ait pas pu fournir de détails, il est possible d’appliquer certaines compétences de détective amateur pour tenter de répondre lorsque Casse-cou pourrait revenir. La possibilité la plus évidente est que Matt Murdock ait un rôle dans la prochaine série Disney +, Échoqui découlera de Oeil de faucon et suivez Alaqua Cox dans le rôle de Maya Lopez. Super-héros sourd qui peut parfaitement imiter les mouvements des autres, Echo a beaucoup d’histoire avec Daredevil dans les pages de Marvel Comics, amenant beaucoup à spéculer que Charlie Cox fera une apparition dans la série.

Il existe plusieurs autres possibilités de Casse-cou pour revenir, avec Marvel offrant les goûts de SHe-Hulk, Moon Knight, Secret Invasionet Mme Marvel sur petit écran et Doctor Strange dans le multivers de la folie, Thor : Love and Thunder, Black Panther : Wakanda Forever, The Marvels, Guardians of the Galaxy Vol. 3, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, et Les quatre Fantastiques sur grand écran. Sans parler de la rumeur Casse-cou série autonome qui serait en cours de développement pour Disney +.

Casse-cou et le reste de Les défenseurs quittera bientôt Netflix et devrait plutôt devenir disponible sur Disney +.





