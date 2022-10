Charlie Cox aborde les retours possibles d’anciens acteurs pour Daredevil: Born Again

Daredevil : né de nouveau apporte Charly CoxLe héros Marvel préféré des fans revient sur le petit écran dans sa propre série Disney + en 18 épisodes. Ce qui n’est pas clair, c’est exactement quelles autres stars de l’ancienne série Netflix basée sur le personnage le rejoindront. Cox ayant précédemment déclaré que la nouvelle série, le premier projet principal de Daredevil depuis qu’il a rejoint le MCU, sera « une saison un et non une saison quatre », mais aussi que le personnage est le même que celui qui est apparu en trois saisons jusqu’à l’annulation de Marvel en 2018. La sortie de la télévision sur Netflix, où cela laisse-t-il les autres stars de son ancienne émission ?

FILM VIDÉO DU JOUR

Ce n’est un secret pour personne que Vincent D’Onofrio reprendra son rôle de Kingpin, ayant déjà fait sa première apparition dans le MCU l’année dernière. Oeil de faucon, et lui et Cox s’attendaient à faire des apparitions dans la série dérivée de cette émission, Echo. En ce qui concerne le reste de l’ancien gang Netflix, Cox aimerait vraiment être à nouveau réuni avec eux. Il a dit Variété:

« Ce fut un plaisir absolu de travailler avec tout le monde sur toutes ces émissions sur Netflix. Ils étaient le cœur battant de tous ces spectacles. Je serais honoré et ravi de travailler à nouveau avec l’un d’entre eux. Je détesterais pointer du doigt qui que ce soit et je détesterais spéculer parce que je ne sais tout simplement pas quel est le plan à venir. C’est bien au-dessus de mon salaire. Il y a tellement de belles histoires à raconter. Il y a encore des histoires à raconter. Ce ne serait pas incompatible avec ce qu’ils font dans l’univers de la bande dessinée. Souvent, un nouvel écrivain et artiste prendra en charge un livre et recommencera depuis le début. Alors peut-être que nous le ferons, mais je ne sais vraiment pas. Je suis juste ravi d’avoir été invité à la fête.





Charlie Cox pensait-il revenir en tant que Daredevil ?

Netflix

Suite à l’annulation de Marvel Television sur Netflix, et avec elle les goûts de Casse-cou, Jessica Jones et plus encore, Charlie Cox ne croyait pas qu’il reviendrait en tant que Matt Murdock / Daredevil, et selon ses propres mots, il l’avait «mis au lit». Par conséquent, il est reconnaissant d’avoir la chance de revenir maintenant et de continuer l’histoire du personnage dans le cadre du MCU. Il a dit précédemment :

« Je pense que je suis encore en train de l’accepter. C’est encore trop beau pour être vrai. J’avais vraiment mis ça au lit émotionnellement; je ne pensais pas que cela allait arriver. Je n’ai littéralement pas le mots pour le décrire. Je me sens incroyablement reconnaissant. Je suis tellement excité à l’idée de recommencer et de lire des scripts et de remettre le costume et de monter sur le plateau et d’être à New York. J’ai hâte de recommencer et d’en dire plus l’histoire de ce personnage incroyable. »

Daredevil : né de nouveau devrait sortir sur Disney + au printemps 2024, mais il est probable que nous apercevrons Cox dans d’autres projets Marvel avant cela.