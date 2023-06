Charlie Brooker de Black Mirror a essayé d’utiliser l’IA pour écrire un épisode pour la série

Miroir noir reviendra très bientôt sur les écrans de Netflix avec sa sixième saison, après une longue pause pour l’une des séries les plus réussies de la plateforme. Une fois de plus, l’émission s’intéressera aux conflits derrière le progrès technologique et à notre attachement aux écrans dans la vie quotidienne, poussant toujours leurs réflexions à l’extrême avec des histoires pour la plupart tragiques.





En dépit du fait que Miroir noir les épisodes dépeignent des situations fictives, généralement avec des éléments qui n’existent pas dans notre vie quotidienne, de nombreux décors et technologies que la série présente ne semblent pas du tout éloignés. Beaucoup, en fait, sont sur le point de devenir une réalité ou le sont déjà, comme c’est le cas de l’IA.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Ces derniers mois, les outils d’intelligence artificielle ont fait la une des journaux grâce à leur utilisation constante pour diverses tâches, et surtout depuis le début de la grève des scénaristes hollywoodiens, de nombreux studios et entreprises souhaitant remplacer temporairement les scénaristes par ces outils.

Cependant, il est évident que les résultats qu’une IA peut fournir lors de l’élaboration d’une histoire ne sont pas de la même qualité et du même souci du détail que ceux réalisés par des professionnels qui se consacrent à cela. Et Charlie Brooker, créateur de Miroir noirl’a confirmé de première main.

L’un des outils d’intelligence artificielle les plus populaires est ChatGPT, et Brooker a essayé de l’utiliser pour écrire un épisode de la série, mais les résultats n’ont pas été bons, comme il l’a révélé à Empire Magazine :

« J’ai un peu joué avec ChatGPT. La première chose que j’ai faite a été de taper « générer un épisode de Black Mirror » et cela donne quelque chose qui, à première vue, se lit de manière plausible, mais au second coup d’œil, c’est de la merde. Parce que tout ce qu’il fait, c’est rechercher tous les synopsis des épisodes de Black Mirror, et les mélanger en quelque sorte. Ensuite, si vous creusez un peu plus profondément, vous vous dites : « Oh, il n’y a pas vraiment de véritable pensée originale ici. C’est [1970s impressionist] Mike Yarwood – il y a une référence d’actualité.

ChatGPT a déjà écrit un épisode de série télévisée

Cela n’a peut-être pas fonctionné pour Brooker, mais la célèbre IA a déjà une certaine expérience de travail sur un épisode d’une autre série populaire. Parc du Sudl’émission d’animation pour adultes a récemment créé un épisode intitulé L’apprentissage en profondeurco-écrit par ChatGPT.

Dans ce cas, l’intention était de faire avancer le message de l’histoire, puisque l’intrigue trouve les protagonistes utilisant l’intelligence artificielle pour écrire des essais pour l’école et des lettres à leurs petites amies, mais lorsqu’ils sont découverts, l’institution commence à utiliser une technologie qui détecte l’utilisation d’IA pour éviter que cela ne se reproduise.

La technologie continue de progresser et sera de plus en plus présente non seulement dans l’industrie cinématographique, mais aussi dans tout ce qui nous entoure, les cinéastes devront donc s’adapter à son utilisation, ce que des réalisateurs comme James Cameron cherchent à faire. Le réalisateur a récemment révélé qu’il voulait faire un nouveau film Terminator axé sur l’IA, mais qu’il voulait attendre de voir comment leur utilisation progressait avant de travailler sur l’histoire.