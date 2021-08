Charli XCX précise que son prochain album sera « la meilleure musique pop »

La chanteuse britannique Charli XCX a partagé de nouveaux détails sur ce que ses fans peuvent s’attendre à trouver sur son prochain album, qui sera le premier matériel depuis la sortie en mai 2020 avec « How I’m Feeling Now », matériel qu’elle a entièrement réalisé pendant la confinement de quarantaine, documentant l’ensemble du processus via leurs réseaux sociaux.

Lors d’une récente conversation avec Refinery29, Charli XCX note qu’il crée « la meilleure musique pop », arguant que ce nouvel album sera un contraste frappant avec son matériel précédent. « J’explore ce que cela signifie d’être une plus grande pop star sur un plus grand label d’une manière pas très actuelle, et c’est vraiment amusant pour moi. »

Charli XCX souligne qu’il a encore quelques chansons qui devraient faire partie de ce nouveau matériel. Et pour être honnête, leur sens n’a pas changé. Je veux dire, ils étaient tous liés au sexe. Et cela a toujours été une constante pour moi tout au long de la pandémie. »

La chanteuse souligne que la pandémie n’a pas beaucoup changé sa façon de penser la sexualité, et qu’elle ressent plus l’envie d’en parler. Tout ce genre de trucs ressemble plus à la musique que je faisais avant la pandémie », a expliqué Charlie XCX.

Actuellement, le chanteur a un single qui devrait sortir le mois prochain sous le titre « Good Ones ». Charli XCX souligne qu’il pourrait sortir quelque chose avant la fin de l’année, bien qu’il n’ait pas précisé s’il s’agissait d’un autre single en plus de cet album ou de l’ensemble de l’album.