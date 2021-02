Charli XCX partage une pétition demandant à la NASA de nommer une planète d’après Sophie

Plus de 57 000 personnes ont signé une pétition pour rendre hommage à Sophie en nommant la planète TOI-1338 b après elle.

Charli XCX a rejoint plus de 57000 fans de Sophie pour appeler les gens à signer une pétition pour que la NASA donne le nom d’une planète à l’artiste.

Le week-end dernier (2 février), la star bien-aimée Sophie est décédée tragiquement à l’âge de 34 ans. Son label, Transgressive a confirmé la nouvelle, écrivant: «Fidèle à sa spiritualité, elle avait grimpé pour regarder la pleine lune et avait accidentellement glissé et tombé. Elle sera toujours là avec nous. La famille remercie tout le monde pour son amour et son soutien et demande la confidentialité en cette période dévastatrice. «

Maintenant, l’ami proche et collaborateur de Sophie, Charli XCX, s’est rendu sur Twitter pour partager une pétition en l’honneur du producteur.

Charli XCX partage une pétition demandant à la NASA de nommer une planète après Sophie. Image: Theo Wargo / , Transgressif

Hier (4 février), Charli a tweeté: « Veuillez signer et partager pour Sophie » aux côtés d’une pétition intitulée: « NASA, nom TOI-1338 b en l’honneur de SOPHIE ». La pétition a été lancée par Christian Arryo, un fan, en raison des similitudes visuelles entre TOI-1338 b « et le sens esthétique du travail visuel de SOPHIE, en particulier la couverture de son album 2018 Oil of Every Pearl’s UnInsides. »

Christian écrit: «Je demande, à la discrétion des incroyables scientifiques qui ont découvert la planète, que TOI-1338 b soit nommé en l’honneur de la grande influence LGBT +, SOPHIE. Ses fans aimeraient rendre hommage en se souvenant de son nom de cette manière et pour que son influence continue de prospérer pendant des années. «

Charli a également partagé son propre hommage personnel à Sophie. Elle a terminé son message en écrivant: « Je t’aime et je ne t’oublierai jamais Sophie ».

Dans l’état actuel des choses, la NASA n’a pas encore répondu à la pétition. Cependant, étant donné qu’il compte plus de 57 000 signatures, il y a de fortes chances qu’ils puissent en tenir compte.

