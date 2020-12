Charli et Dixie D’Amelio sont partis en vacances aux Bahamas en pleine pandémie: la colère des fans

sur la photo: Charli et Dixie D’Amelio (Photo: Instagram)

Les sœurs Charli et Dixi D’Amelio continuent d’être discutés même au-delà des résultats déconcertants qu’ils obtiennent en termes de suivi sur TikTok. Le dernier cas concernant les deux se concentre en fait sur les vacances qu’ils ont décidé de passer aux Bahamas avec d’autres influenceurs, en entier pandémie mondiale. Selon ce qui a été recueilli par le compte Instagram TikTok Room, le groupe aurait passé le week-end des 26 et 27 décembre dans les îles, alors que la réglementation anti Covid en vigueur en Californie (où ils vivent) recommande fortement de rester à la maison ces jours-ci.

Avec les sœurs D’Amelio, le matériel collecté par TikTok Room immortalise également d’autres influenceurs tels que Noah Beck, Chase Hudson, Avani Gregg, Madi Monroe et Bryant, mais la notoriété de Charli – qui compte plus de 100 millions d’abonnés sur TikTok – a contribué à diriger la plupart des commentaires négatifs sur elle des utilisateurs qui ont trouvé le choix de mauvais goût. La période des vacances et de la fête à elle seule peut en fait excréter le sentiment de nostalgie vers l’ère pré-Covid; en outre, les États-Unis connaissent une période d’aggravation de la pandémie, qui touche plus sévèrement que de nombreux autres pays. Et s’il est vrai que les Bahamas ne sont actuellement pas considérées comme un hotspot Covid, en revanche, elles sont l’état de Californie – là où les hôpitaux sont en grande difficulté.

Les critiques adressées par les médias sociaux au groupe d’influenceurs touchent principalement ces sujets, mais pas seulement. Parmi les commentaires des utilisateurs, il y a ceux qui soulignent comment ces personnes pourraient continuer à vivre et à gagner même en travaillant tranquillement à domicile ou en publiant du contenu préprogrammé, alors que dans le monde réel, ceux qui ont encore un emploi le sont souvent. forcé de mettre sa propre santé en danger s’acquitter de leurs fonctions. Un autre facteur aggravant mis en évidence par les adeptes de Charli, Dixi et collègues est le fait que – en tant qu’influenceurs – chacun d’eux contribue à guider la réflexion de ses adeptes sur la perception de la pandémie; ils devraient donc faire preuve d’une plus grande responsabilité non seulement dans le contenu qu’ils publient directement, mais aussi dans les attitudes qu’ils ont en public.