Charli D’Amelio: « J’ai perdu ma passion pour TikTok »

Qu’est-ce que cela signifie si la personnalité la plus influente de TikTok en a assez de TikTok? C’est une question que certains, à l’intérieur et à l’extérieur de la plateforme de partage chinoise, commenceront à se poser dans les prochains jours: Charli D’Amelio, la tiktoker la plus suivie au monde, vient en effet de déclarer qu’elle en a assez de certains aspects de sa notoriété et en particulier de son activité au sein de l’application. La jeune fille n’a que 16 ans et a amassé plus de 100 millions de followers sur le réseau social; malgré le succès obtenu, cependant, il a affirmé travailler pour trouver le passion pour TikTok perdue ces derniers mois.

La confession a eu lieu pendant ladernier épisode du podcast que Charli dirige avec sa sœur aînée Dixi, également influenceuse sur TikTok. La diffusion sur Spotify a été surnommée Charli et Dixie: 2 Chix et n’est que l’une des nombreuses activités que Charli D’Amelio a entreprises au cours d’un peu plus d’un an après être devenu un phénomène sur la plate-forme de partage de vidéos. Dans le dernier épisode, la jeune femme se plaignait: « C’est vraiment difficile de continuer à publier du contenu sur une plateforme où les spectateurs qui sont devant vos vidéos ne veulent pas vraiment vous voir, et où les commentaires sont si largement négatifs. ».

La référence n’est pas seulement au fait que les algorithmes de TikTok ils proposent également ses vidéos à ceux qui ne font pas partie de ses fans. La fille a également admis qu’elle n’était plus à l’aise pour parler en public: « Chaque fois que j’ouvre la bouche, tout le monde me dit que je n’ai pas de personnalité, que je suis ennuyeuse, inintéressante ou stupide ». Au cours de l’épisode, Charli a poursuivi en disant qu’il était conscient du fait que les critiques vont accepté jusqu’à un certain point: « Si je m’apprécie et que je sais que je suis une personne sympa, peu importe? Aussi parce que de l’autre côté il y a trop de gens qui parlent beaucoup pour parler, pour marquer un commentaire ou un duo viral de tiktok avec l’un des miens clip. Ces personnes gagnent des likes, mais que ressentiraient-elles de savoir qu’elles ont blessé les sentiments d’autrui? « .

Le climat créé par les haineux l’a cependant poussée vers d’autres plateformes et en général à perdre sa passion pour TikTok. Cela ne veut pas dire que Charli D’Amelio abandonnera l’application: comme indiqué dans le podcast, la jeune femme travaille pour redécouvrir l’engagement et l’envie de créer de nouveaux contenus qui l’a toujours caractérisé, en se concentrant sur les types de vidéos les plus intéressés à faire et en ignorant la négativité présente sur la plateforme.

