Charli D’Amelio explique pourquoi elle «  perd sa joie pour TikTok  »

Lorsque Charli D’Amelio a rejoint TikTok pour la première fois en 2019, son objectif principal était de s’amuser et de créer un excellent contenu. Avancez deux ans en avant et elle publie toujours des vidéos attrayantes qui gardent ses adeptes collés à leurs écrans, mais elle ne s’amuse certainement plus autant.

Lors d’une récente apparition dans l’émission YouTube de sa sœur Dixie D’Amelio « The Early Late Night Show », la jeune femme de 17 ans a parlé de sa renommée inattendue et a admis que l’application de médias sociaux était « devenue toute cette compétition ».

Lorsque la sœur de D’Amelio lui a posé des questions sur plusieurs articles qui affirmaient qu’elle «perdait sa joie pour TIkTok», l’adolescente a expliqué ce qu’elle ressentait vraiment à propos du site de médias sociaux ces jours-ci.

« Lorsque vous avez des opportunités si incroyables, mais alors tout un monde de critiques pour chacun de vos mouvements, il est très difficile de trouver du plaisir dans des choses qui sont autant démolies », a-t-elle déclaré. « Il est extrêmement difficile de vouloir continuer à faire quelque chose que les gens disent à quel point ils détestent. »

La star de TikTok, qui compte plus de 115 millions d’abonnés, a poursuivi en disant que le site de médias sociaux était autrefois axé sur la collaboration avec des amis, mais que de nos jours, il est beaucoup plus compétitif.

« Tout le monde essaie de se battre. Cela n’a aucun sens pour moi et ce n’est pas pour cela que j’ai créé TikTok », a-t-elle déclaré.

D’Amelio est devenue célèbre avec ses vidéos de danse contagieuses et a même gagné son propre contrat de télé-réalité Hulu avec sa sœur. Lors de son apparition dans l’émission YouTube de sa sœur, l’adolescente a déclaré que les gens la contactaient maintenant pour lui parler ou collaborer avec elle quand cela leur convenait, et qu’elle avait soif de l’époque où les gens étaient plus authentiques.

«Tout le monde était si proche et tout a changé assez rapidement», a-t-elle déclaré.

Sa sœur a également offert des conseils sur l’amitié et a dit à la jeune fille de 17 ans qu’elle comprenait pourquoi elle hésitait à faire confiance aux intentions des gens ces jours-ci.

«Je pense que le fait que vous soyez le plus grand sur l’application, et quand ils ont réalisé que vous vouliez une vraie relation et pas seulement une collaboration et qu’ils ne pouvaient pas vous utiliser, c’est là qu’ils se sont arrêtés», a-t-elle déclaré. «Et ça craint, parce que vous essayez d’être – nous essayons tous les deux d’être – très confiants. Mais à la fin de la journée, vous ne pouvez pas vraiment, vous ne savez pas.

