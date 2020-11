Charli D’Amelio a atteint 100 millions d’abonnés sur TikTok

La préparation de Charli D’Amelio vers sa dernière étape est terminée: la jeune influenceuse TikTok a atteint le nombre de puits 100 millions d’abonnés Sur la plateforme. Le nombre record confirme D’Amelio comme l’influenceur le plus suivi de TikTok, mais c’est encore plus impressionnant quand on considère qu’il a été atteint en un peu plus d’un an d’activité dans l’application.

Tiktoker a commencé à publier des vidéos sur TikTok a Mai 2019 et sa montée rapide l’a immédiatement mis en lumière. Au cours des mois suivants, D’Amelio a continué à gagner des abonnés à un rythme sensiblement constant, et au cours des 30 derniers jours, les nouveaux abonnés étaient d’environ 5 millions. En deuxième position dans le classement des utilisateurs les plus suivis sur TikTok, il y a deux autres artistes qui sont devenus célèbres grâce à la plateforme – Addison Rae et Zach King – mais qui sont respectivement toujours à 69 et 52 millions d’abonnés.

À ce jour Même des personnalités bien plus connues dans le monde que Charli D’Amelio ont du mal à toucher un public de sa taille, du moins sur TikTok: de Will Smith à The Rock, il n’y a pas de célébrité qui s’approche même de loin de l’étape franchie par le jeune danseur. Et si le monde des VIP traditionnels peine à toucher le très jeune public présent sur TikTok, Charli D’Amelio en ce moment a le problème inverse.

Très célèbre au sein de TikTok, l’artiste américain est désormais à la recherche (pas toujours avec beaucoup de succès) la manière d’exploiter la renommée acquise comme un tremplin pour percer sur d’autres plateformes également, pour ne pas lier son destin à celui de l’application: d’un contrat avec l’agence hollywoodienne UTA au lancement d’un podcast, en passant par une série de contenus lancés sur YouTube qui ces derniers jours lui a fait perdre un million de followers en une seule journée.