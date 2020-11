Charley Walters, invité de la charte «Under Deck», se dirige-t-il ensuite vers «Under Deck Med»?

Charley Walters a-t-il détourné son attention de Sous le pont à Sous le pont de la Méditerranée? Walters est apparu sur Sous le pont trois fois et a joué avec l’idée de passer à la série méditerranéenne du spectacle.

Joao Franco, capitaine Sandy Yawn | Greg Endries / Bravo / Banque de photos NBCU

Walters a tweeté l’idée au capitaine Lee Rosbach. « Merci d’être un tel gars debout, Charley, » Rosbach tweeté. «Toujours le bienvenu sur un yacht que je commande.»

Walters a répondu: «Fais attention à ce que tu souhaites… et tu n’es pas prêt à me parler sur @CaptSandyYawn? Je pense que le bateau pourrait couler… je ne pense pas qu’elle soit prête pour cette gelée.

Mais Yawn, qui a eu sa juste part d’invités de charte difficiles, a rappelé à Walters qu’elle pouvait plus que le gérer. «Désolé Charley, je ne coule pas de navires!» elle tweeté avec une capture d’écran de l’échange de Walters avec Rosbach.

Les invités crossover ne sont pas communs

La plupart des invités réguliers s’en tiennent généralement à une série au sein de la franchise. Par exemple, Yawn a eu les mains pleines à plusieurs reprises lorsque Michelle et Johnny Damon ont mis les voiles. Autre répétition Sous le pont les invités incluent la famille Jasuwan (maître Pearson), plus Helen Hoey et Richard Fiore sont revenus. La dernière fois, ils ont amené leur ami Brandy qui a été dépassé à plusieurs reprises.

Alors que la plupart des invités réguliers s’en tiennent à une série, l’ami de Yawn, le Dr Frank Martinis, est apparu sur les deux. Sous le pont Med et Yacht à voile sous le pont Saison 1. Martinis était avec le groupe de « Long Island bros » à bord, qui est devenu trop pratique avec le deuxième ragoût Madison Stalker.

CONNEXES: Les téléspectateurs du « yacht à voile sous le pont » reconnaîtront cet invité

Martinis n’était pas le seul crossover sur Yacht à voile sous le pont. Le chef Adam Glick était l’acteur croisé entre Sous le pont Med et la nouvelle série.

Captain Sandy est le capitaine parfait pour les clients exigeants

Yawn a été critiqué pour avoir microgéré son équipage pendant la saison 5, mais son approche pratique est peut-être exactement ce dont Walters a besoin. Il s’est retrouvé dans la cuisine et derrière le bar alors que le service n’arrivait pas assez vite. Walters a également demandé qu’un membre d’équipage porte un Speedo pour la saison en cours et la saison 6.

Des demandes folles et des soirées excessives ont fait partie du jeu de Yawn tout au long de son passage dans la série. Yawn exigeait à tout moment un service de haut niveau de la part de ses ragoûts, et ce n’était pas sous elle d’être dans la cuisine pour faire la vaisselle, servir de la nourriture ou aider l’équipe de pont. Elle a également précisé qu’elle aime un thème et une grande décoration. Elle a contesté l’approche décontractée de la chef ragoût Hannah Ferrier à ses tables, mais s’est émerveillée lorsque Christine «Bugsy» Drake a pris la relève et a fait de chaque table une fête.

CONNEXES: «Sous le pont Med»: Comment le capitaine Sandy gère-t-il les invités difficiles en charter?

Yawn est également plus que prêt à faire face aux clients qui deviennent trop bruyants ou enfreignent la loi. «J’ai eu des invités insoumis qui ne sont pas soumis à la loi, tout simplement horribles pour l’équipe», a-t-elle déclaré à People TV.

Elle a ajouté qu’elle était prête à relever tous les défis, y compris à célébrer un mariage. « Je n’ai pas [officiated a wedding], mais j’aimerais beaucoup », dit-elle. «On m’a demandé à plusieurs reprises, mais personne n’a jamais donné suite. Comment le gérerais-je? En tant que capitaine, vous ne faites que rouler avec lui parce que, comme dans la plupart des secteurs, vous faites ce que le client veut que vous fassiez à moins que ce soit dangereux.