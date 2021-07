Charles Robinson meurt, la star de la cour de nuit avait 75 ans

Une triste nouvelle vient d’arriver alors que l’acteur Charlie Robinson de Cour de nuit la célébrité est morte. Peut-être mieux connu pour son rôle de Mac Robinson dans la série comique populaire, Robinson est l’un des acteurs de télévision les plus reconnaissables des années 1980. Selon son représentant, Robinson serait décédé dimanche au Ronald Reagan UCLA Medical Center d’un arrêt cardiaque avec défaillance multisystémique due à un choc septique et à un adénocarcinome métastatique. Il avait 75 ans.

Acteur vétéran dont la carrière a duré plus de cinq décennies, Charles Robinson a acquis une grande renommée lorsqu’il a été choisi comme greffier du tribunal Mac Robinson le Cour de nuit. Rejoignant la série lors de sa deuxième saison, Robinson resterait l’un de ses personnages les plus populaires tout au long de sa neuvième et dernière saison, jouant finalement dans la série entre 1984 et 1992. Bien qu’il soit généralement appelé Charlie, Robinson a été crédité comme Charles Robinson sur le séries.

En 2008, Robinson s’est joué dans un épisode de 30 Rocher aux côtés d’un collègue Cour de nuit met en vedette Harry Anderson et Markie Post. Anderson, qui a joué le juge Harry Stone, est également décédé en 2018 à l’âge de 65 ans. Post continue d’agir et a joué des rôles récurrents dans Prime des transformeurs et PD de Chicago. Une série de suites est actuellement en préparation qui ramènera John Larroquette, et bien que rien n’indique que Robinson serait apparu, un caméo semble avoir été possible.

Robinson était membre de l’Actors Studio. Son autre travail comprend le remplacement de John Hancock dans la sitcom Amour & Guerre au début des années 90 après le passage de Hancock au début de la production. Parmi les autres émissions de télévision mettant en vedette Robinson dans un rôle, citons Amélioration de l’habitat, Le spectacle de Bernie Mac, Ma femme et enfants, Nourriture de l’âme, Charmé, Hart de Dixie,Comment j’ai rencontré votre mère, et Mon nom est Earl. À un moment donné, Robinson faisait également des publicités pour Old Spice jouant un entraîneur des Broncos de Denver. Plus récemment, il a eu un rôle récurrent dans Maman comme M. Munson et C’est nous comme Donald Robinson.

Au milieu des années 70, Robinson a lancé sa carrière avec des rôles au cinéma dans des films comme La colline du sucre, La Gestapo noire, et Une affaire meurtrière. Ses autres crédits de film incluent Gris Dame Duvet, L’ombre blanche, Répétition pour meurtre, La rivière, Déclenchez-le, Beowulf, Les grandes vacances de Pee-wee, et Peut-être que quelqu’un. Officiellement, son dernier crédit d’acteur était pour la mini-série de l’année dernière L’amour au temps de Corona qui concernait des personnes espérant trouver des relations amoureuses au milieu de la pandémie.

Acteur de théâtre également, Robinson a impressionné les critiques avec ses performances théâtrales. Il a obtenu un prix du meilleur acteur, un prix du théâtre d’images et un prix FRED pour son rôle dans L’homme qui fouette. Il a également remporté un prix Ovation du meilleur acteur pour avoir joué Troy Maxon dans Fences. L’acteur remporterait également le Camie Award à deux reprises pour les films Père Noël secret et Miss Lettie et moi.

Les survivants de Robinson incluent sa femme, Dolorita; les enfants Luca, Charlie, Christian et Byron ; petits enfants; arrières petits-enfants; belles-filles; et un chien, Nala. Nos condoléances accompagnent la famille en ces moments difficiles. Après avoir diverti les autres pendant des décennies, Robinson s’est construit un héritage et on se souviendra certainement de lui pour toujours. Qu’il repose en paix. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

