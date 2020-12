Charles Oliveira avant le combat de Ferguson: le vainqueur doit être le prochain challenger

Le 12 décembre, Tony Ferguson et Charles Oliveira s’affrontent à Las Vegas à l’UFC 256. Pour le Brésilien, c’est le billet tant attendu pour la course au titre UFC et l’espoir de rivaliser avec une victoire pour la ceinture.

« Il est très clair que celui qui gagne doit être le prochain challenger pour le titre », a déclaré Oliveira à MMAFighting.com. «Je dois être concentré et concentré. Il a remporté douze victoires consécutives et je pense qu’il a commis une erreur contre Justin Gaethje. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire des erreurs. «

Ferguson a affronté Justin Gaethje pour la dernière fois à l’UFC 249 en mai et a perdu sa séquence de victoires record dans les poids légers. Le PPV aurait dû avoir lieu un mois à l’avance, mais a été reporté en raison du virus corona, Ferguson a néanmoins fait un poids pour le combat des poids légers en avril sans raison.

Après la fin de la séquence de Ferguson et la retraite de Khabib Nurmagomedov du sport, Charles Oliveira et Islam Makhachev sont maintenant au sommet des poids légers avec la plus longue séquence, chacun avec sept victoires consécutives. Oliveira, qui a également mis fin à tous les combats tôt et détient le record de l’UFC pour les victoires de soumission, n’a pas l’intention de mettre fin à sa séquence en décembre.

«Si je gagne, je serai le prochain, sans aucun doute. J’ai actuellement sept victoires consécutives, après cela, il y en a eu huit et je n’ai pas l’intention de le remettre entre les mains des juges. Ce sera la huitième arrivée consécutive. En aucun cas je n’attendrai après ça, je suis le prochain challenger. «

La grande question est de savoir si l’UFC le voit de cette façon. Avec l’ex-champion Conor McGregor et les deux ex-champions Dustin Poirier et Justin Gaethje, la compétition pour le prochain combat pour le titre est excellente, et Michael Chandler de Bellator rejoint l’équipe de l’UFC. De plus, le président de l’UFC, Dana White, pense toujours que le champion du Daghestan reviendra, mais Oliveira est plus que sceptique.

«Conor McGregor a démissionné à plusieurs reprises, Paul Felder a démissionné à plusieurs reprises, ils sont tous revenus. Mais nous parlons de Khabib. Sa famille, sa religion, l’homme a dit qu’il était à la retraite. Quelqu’un m’a dit qu’il avait juré sur la tombe de son père de ne plus se battre. Si c’est vrai, il n’y a aucune chance de revenir. Il romprait sa propre parole et celle de son père. C’est fini. »

Mais tout cela est encore loin. D’ici là, Oliveira doit résoudre la grande tâche qui l’attend le 12 décembre à l’UFC 256. Le joueur de 31 ans sait à quoi s’attendre et a hâte de faire ses preuves contre Ferguson et d’avoir son mot à dire pour le sommet après dix ans à l’UFC.

«C’est un adversaire très coriace. Il a son propre style, les coudes, les bras, les jambes tordus. Il prépare ses démontages très différemment. Nous savons à quel point ce sera difficile, à quel problème je vais faire face, mais c’est mon moment. Mon temps est venu. J’ai la stratégie parfaite et je la laisse faire. Il est dur et a un cardio incroyablement bon, allons-y. «

«Il a un bon jiu-jitsu. S’il en a l’occasion, il vous tapotera. Vous devez avoir du respect pour cela. On ne peut pas prendre ça à la légère, alors je fais des erreurs et il me tape aussi. Les combats sont imprévisibles, tout peut arriver. Mais comme je l’ai dit, mon heure est venue. Je suis concentré à 100%. Je ne ferai pas d’erreur. Que ce soit son Jiu-Jitsu, la lutte, le Muay Thai, la merde folle qui sort de nulle part, je serai prêt à tout. «

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂