Charles Grodin meurt, Beethoven et Midnight Run Star avait 86 ans

Nous recevons une très triste nouvelle à transmettre en tant qu’acteur vétéran Charles Grodin est mort. Connu pour ses rôles principaux dans des films comme L’enfant brisé, Course de minuit, et Beethoven, Grodin est décédé mardi d’un cancer de la moelle osseuse à son domicile de Wilton, dans le Connecticut. Il avait 86 ans.

Grodin est né le 21 avril 1935 à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Après le lycée, il a fréquenté l’Université de Miami mais a abandonné pour poursuivre une carrière d’acteur. Il a commencé par étudier le métier au HB Studio à New York, et il n’a pas tardé à trouver des rôles d’acteur. Il a fait ses débuts au cinéma avec un rôle non crédité dans le succès de Disney en 1954 20000 lieues sous les mers. Quelques années plus tard, il décrocherait le petit mais mémorable rôle du Dr Hill dans le film d’horreur acclamé de Roman Polanski Bébé de romarin.

Sorti en 1972, L’enfant brisé a servi de rôle de film d’évasion pour Grodin. Sa performance en tant que Lenny Cantrow lui a valu une nomination aux Golden Globes du meilleur acteur. Le rôle co-vedette de Grodin aux côtés de Robert De Niro dans Course de minuit il a également été nommé meilleur acteur au Festival international du film de Valladolid en 1988. L’acteur recevra également le prix de la comédie américaine du meilleur acteur de soutien pour sa performance dans Dave en 1993. Il y a près de dix ans, on parlait de faire une suite à Midnight Run avec le retour de Grodin et De Niro, mais cela n’a finalement abouti à rien.

En 1992, Grodin est apparu dans un autre de ses rôles les plus célèbres en tant que père de la famille, George Newton, dans le film de comédie Beethoven. Dans le film classique, le personnage de Grodin craint de faire venir un Saint-Bernard comme animal de compagnie de la famille, il prend soin de l’animal autant que du reste de la famille. L’acteur a repris le rôle dans la suite de 1993 2e de Beethoven.

Grodin a également joué l’oncle frustré du personnage titulaire de Martin Short en 1993 Clifford, avec certains de ses autres crédits de films, y compris Alors j’ai épousé un meurtrier à la hache,Cœur et âmes, Quand nous étions jeunes, et Le comédien. Pendant un certain temps dans les années 2000, Grodin a suspendu sa carrière d’acteur pour se concentrer sur l’éducation de ses enfants en tant que père au foyer. Son crédit théâtral final est venu dans le drame de 2017 Un meurtre imparfait avec Sienna Miller et Alec Baldwin.

Sur le petit écran, Grodin a joué un rôle important dans le feuilleton des années 60 Les jeunes mariés parmi une pléthore d’autres crédits télévisés, qui comprend Madoff, Louie, Les défenseurs, Le Virginien, Laverne et Shirley, Playhouse américain, et Loi et ordre: SVU. Il a également accueilli Saturday Night Live en 1977 avec Paul Simon en tant qu’invité musical de l’épisode, et plus tard a accueilli la série éphémère Le spectacle Charles Grodin au milieu des années 90. Grodin a également remporté le Primetime Emmy Award pour son travail sur le Spécial Paul Simon en 1978.

Les survivants de Grodin comprennent une fille, Marion, et un fils, Nicholas. Nos pensées vont à eux et au reste de la famille et des amis de l’acteur décédé en cette période difficile. Il n’est pas facile de dire adieu, mais le travail de Grodin livré au cours de plusieurs décennies aidera à faire en sorte que sa mémoire ne soit jamais oubliée. Qu’il repose en paix. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

