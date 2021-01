Charles et Jellybean déçus: réactions après un nouvel épisode de Riverdale

Riverdale avance avec sa cinquième saison et ce mercredi a créé un nouveau chapitre sur l’écran de Warner Bros. Bien que le saut de temps attendu reste à voir, il y avait déjà des révélations importantes que le lancement a jetées: Charles et Jellybean laissent tout le monde tomber. Découvrez les meilleures réactions des fans!

Contient des spoilers

« L’enquête de Betty et Jughead sur l’agresseur tourne à l’envers après avoir reçu un appel de Bret. Archie est contraint de prendre une décision impossible lorsque la personne responsable de la mort de son père a besoin de son aide », est le synopsis officiel de l’épisode 2 appelé Les meurtres de Preppy qui a déjà une note de 8.4 sur IMDB.

La première correspond toujours à l’intrigue de la saison 4. À partir du quatrième chapitre, il y aura un saut de sept ans où les personnages apparaîtront comme des adultes. La principale inconnue à révéler dans les premiers lancements était l’auteur de la VHS qui fait peur aux gensou. L’identité du méchant se rapprochait de plus en plus et elle était enfin connue ce mercredi.

Charles et Jellybean, deux des principaux suspects, Ils ont été découverts comme responsables des vidéos terrifiantes qui ont circulé la saison dernière. La nouvelle a causé la déception parce que les fans pensaient que le le résultat était trop prévisible. « Il était assez évident que Jellybean et Charles étaient derrière tout cela, » était le ton des commentaires.







Archie Il faisait également partie des tendances du deuxième chapitre car il n’arrive toujours pas à surmonter la mort de son père Fred Andrews. « Archie me brise le cœur (peu importe quand tu lis ça) », étaient les messages des fans après un épisode difficile pour le personnage de KJ Apa.

Quand aura lieu le prochain épisode de la cinquième saison de Riverdale en première?

Le prochain 3 février 2021 sera disponible le troisième épisode de la cinquième saison de Riverdale appelé L’obtention du diplôme. Cela signifiera le dernier chapitre avec les protagonistes adolescents car alors un nouveau calendrier viendra sept ans plus tard. Le public élève déjà ses théories préférées. Ce sera incontournable!